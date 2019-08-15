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РИА Новости

СМИ назвали дату освобождения задержанного в Гибралтаре иранского танкера

02:01 15.08.2019
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© РИА Новости / Елена ШестернинаФлаг Гибралтара и Великобритании
Флаг Гибралтара и Великобритании
© РИА Новости / Елена Шестернина
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Иранский танкер Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг, сообщает газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо.
Во вторник государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть и задержанный в Гибралтаре более месяца назад, будет освобожден в течение двух суток.
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Источники Sun утверждают, что Grace 1 будет освобожден в четверг. Они отметили, что Пикардо "удовлетворен тем, что он (танкер - ред.) больше не последует в Сирию", а также он не будет во время судебного заседания в четверг просить о продлении срока содержания капитана задержанного танкера под стражей в связи с тем, что тот дал главному министру Гибралтара письменное обязательство.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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Ормузский проливВеликобританияГибралтарИранВ мире
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