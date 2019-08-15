СМИ назвали дату освобождения задержанного в Гибралтаре иранского танкера

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Иранский танкер Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг, сообщает газета Иранский танкер Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг, сообщает газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо.

Во вторник государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть и задержанный в Гибралтаре более месяца назад, будет освобожден в течение двух суток.

Источники Sun утверждают, что Grace 1 будет освобожден в четверг. Они отметили, что Пикардо "удовлетворен тем, что он (танкер - ред.) больше не последует в Сирию", а также он не будет во время судебного заседания в четверг просить о продлении срока содержания капитана задержанного танкера под стражей в связи с тем, что тот дал главному министру Гибралтара письменное обязательство.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.