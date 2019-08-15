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РИА Новости

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

01:24 15.08.2019 (обновлено: 02:46 15.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтарый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Как сообщили в Минпромторге и Минтрансе, ведомства рассматривают и изучают поступившую к ним инициативу.
При этом не уточняется, о каких машинах, частных или коммерческих, идет речь и какие санкции будут применять в отношении их владельцев.
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
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Mitsubishi прокомментировала инициативу о запрете эксплуатации старых машин
В Минпромторге заявили, что старые автомобили должны выводиться из эксплуатации с помощью мер экономического, технического и организационного регулирования, кроме того, автовладельцев следует стимулировать на покупку "нового, экологически чистого подвижного состава".
В министерстве также отметили, что ряд предложений для решения экологических проблем в сфере транспорта уже реализован — например, на нормативном уровне закрепили возможность введения ограничения движения транспортных средств в зависимости от экологического класса.
Кроме того, регионы имеют право самим устанавливать дифференцированные налоговые ставки с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и их экологического класса.

Поддержка инициативы

Выдвинутую в Госдуме инициативу поддержал российский производитель "КамАЗ".
"Мы поддерживаем меры, направленные на обновления парка грузовиков. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах", — сказал РИА Новости представитель компании Олег Афанасьев.
По его словам, сейчас более 50% парка грузовиков старше десяти лет.
Инициативу поддержало и российское подразделение Nissan.
"Этот вопрос необходимо детально обсуждать и, безусловно, мы поддерживаем введение ограничений на эксплуатацию автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации", — сообщил РИА Новости PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.
Он добавил, что подобная практика является международной и направлена, в первую очередь, на повышение безопасности транспортных средств, а также улучшение экологии.
"Не секрет, что автомобили с большим сроком эксплуатации могут представлять опасность на дорогах", — подчеркнул Скольский.
Группа ГАЗ также поддержала инициативу законодательного ограничения сроков эксплуатации старых автомобилей.
Как заявил РИА Новости представитель группы, это особенно важно для сегмента пассажирских перевозок, где отказы автобусов, исчерпавших свой ресурс, приводят к трагическим последствиям.
"Автобусы, перешагнувшие десятилетний рубеж, независимо от марки производителя и страны выпуска, отстают от современных требований, предъявляемых к эффективности систем торможения, рулевого управления и другим элементам активной безопасности", — рассказал РИА Новости представитель группы.
Позже вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева пояснила РИА Новости, что речь идет о проработанном, сверенном с мировым опытом, предложении членов экспертного совета Госдумы, направленном на повышение безопасности перевозок. При этом, по ее словам, запрет старых легковых авто для личного пользования отраслевым сообществом никогда не обсуждался.
Девушка смотрит под капот автомобиля
13 августа 2018, 08:00РИА Новости
Что будет, если чинить автомобиль при помощи старых запчастей

Критика предложения

Члены комитета Госдумы по транспорту считают недопустимым с учетом экономических реалий запрещать россиянам ездить на старых автомобилях.
Первый зампред комитета Виталий Ефимов пояснил РИА Новости, что если машины старые, то претензии к ним могут быть две: одна есть во всем мире — это экология, а второе — их исправность. Однако, по его словам, исправность не зависит от количества лет этой машины.
"У нас в регионах очень много машин старых. Там нет в населенных пунктах ни медпунктов, ни магазинов, ни аптек иногда. Вот мы их лишим, и что дальше?" — задался он вопросом.
"Я понимаю промышленников, если бы это выставило Министерство промышленности, но депутат, который защищает народ?" — сказал он.
Ефимов отметил, что многие владельцы старых автомобилей используют их для поездок на дачи либо работают на них, причем зачастую это для них единственный источник заработка.
"В малых населенных пунктах у людей "дедовская копейка" зачастую единственное транспортное средство. Не с того конца к решению проблемы подошли", — подчеркнул он.
Ефимов призвал делать новые автомобили более доступными для людей, в то время как его коллеги "опять решили идти путем запретов и ограничений, которых в последнее время плодится чересчур много".
Эмблема Nissan
Вчера, 09:36РИА Новости
Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
"Единая Россия" выступает категорически против инициативы, заявил координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский.
Он добавил, что, если владелец соблюдает правила техосмотра, регулярно делает положенные проверки, состояние его машины будет хорошим "и через десять, и через 20 лет".
Афонский подчеркнул, что в России 20,9 миллионов автомобилей старше 15 лет и еще 10 миллионов старше десяти лет, и эта инициатива не учитывает интересов их владельцев.
Замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила РИА Новости, что предложение депутатов — очень жесткая мера.
По ее мнению, главное, чтобы требования по техническому состоянию автомобиля соблюдались в полной мере.
"Не все в России ездят на новых "Мерседесах", — подчеркнула она.

Мнения экспертов

Автоэксперты считают инициативу неоправданной и несвоевременной. По их мнению, состояние машины зависит не только от ее возраста, а далеко не все россияне могут позволить себе новый автомобиль.
Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин указал на то, что техническое состояние и безопасность машины зависят не от ее возраста, а от реального состояния. Например, по его словам, один владелец ухаживает за машиной и содержит ее в исключительно исправном состоянии, независимо от ее возраста, а другой относится небрежно и безответственно, и она у него уже "убитая" на второй-третий год.
Поэтому, по его словам, нужно исходить не из возраста, а из технического состояния.
Травин предположил, что таким образом власти пытаются стимулировать продажу новых автомобилей, оживить рынок, или даже стимулировать рост продаж отечественных машин. Однако, по мнению эксперта, метод реализации "уже очень какой-то топорный".
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийБерегись автомобиля
Берегись автомобиля
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Берегись автомобиля
85003047
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Виктор ТравинВиталий ЕфимовГосдума РФЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФОбщество
Популярные комментарии
Между прочим: ДУМА, ЦАРИ и т.д. ещё старее . Думаю может это является причиной аварий и катастроф в которые влетает Наша Страна
15 августа, 04:42
Потап Алексеев
1500000
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