В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Спецназ в Филадельфии вошел в здание, где засел стрелок, передает телеканал Спецназ в Филадельфии вошел в здание, где засел стрелок, передает телеканал ABC , который ведет прямую трансляцию с места событий.

По словам корреспондента телеканала, спецназ вошел внутрь, после чего оттуда раздался звук только одного выстрела, после - ничего. Еще одна группа спецназа находится около дома.

Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ.

Полиция подтвердила, что пятеро сотрудников были ранены, их жизни ничего не угрожает. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании.