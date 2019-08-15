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РИА Новости

В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок

01:06 15.08.2019
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© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские войска специального назначения. Архивное фото
Американские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Спецназ в Филадельфии вошел в здание, где засел стрелок, передает телеканал ABC, который ведет прямую трансляцию с места событий.
По словам корреспондента телеканала, спецназ вошел внутрь, после чего оттуда раздался звук только одного выстрела, после - ничего. Еще одна группа спецназа находится около дома.
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Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ.
Полиция подтвердила, что пятеро сотрудников были ранены, их жизни ничего не угрожает. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании.
По данным телеканала Fox News, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев.
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ФиладельфияСШАВ мире
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