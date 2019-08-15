Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские специалисты дважды откорректируют высоту орбиты Международной космической станции (МКС) утром в четверг, высота орбиты увеличится на 2,1 километра, сообщал РИА Новости ранее представитель ЦНИИмаш, в структуру которого входит российский Центр управления полетами.

По его словам, первое включение двигательной установки должно состояться в 08.53 мск и продлиться 585 секунд. Второй раз двигательная установка включится в 11.53 мск и проработает столько же. В результате средняя высота полета станции увеличится на 2,1 километра и составит 415,5 километра.

Собеседник агентства отмечал, что минимальная высота орбиты МКС при этом станет равна 415 километрам, а максимальная – 428,7 километра. Маневр выполнят с помощью двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-12", сейчас пристыкованного к станции.

Операция будет проведена для создания оптимальных баллистических условий для запуска и стыковки со станцией корабля "Союз МС-14". Полет запланирован на 22 августа. В пилотируемом корабле в этот раз не будет космонавтов, в командирском кресле расположится антропоморфный робот "Федор".