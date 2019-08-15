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РИА Новости

Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера

00:06 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 15 авг – РИА Новости. Около половины австрийцев (40%) снова хотят видеть Себастьяна Курца на посту канцлера республики, свидетельствуют данные опроса газеты Kurier совместно с институтом изучения рынка и общественного мнения OGM.
Досрочные парламентские выборы пройдут в Австрии 29 сентября.
Норберт Хофер
11 августа, 18:36РИА Новости
Бывшие партнеры по коалиции в Австрии хотят объединиться с партией Курца
Согласно опросу, Австрийская народная партия (АНП) во главе с Курцем уверенно лидирует с 35% поддержки населения, что уже выше результата партии на предыдущих парламентских выборах в 2017 году. На втором месте – Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 23%, на третьем – бывший партнер АНП по правительственной коалиции правая Австрийская партия свободы (АПС).
Зеленых поддерживают 11% респондентов, либеральную Neos - 8%. Партия JETZT, основанная бывшим представителем "Зеленых", набирает лишь 1,5% голосов. При этом каждый пятый австриец еще не определился, за кого будет голосовать.
Если канцлера страны можно было бы выбрать напрямую, то за Курца отдали бы голоса 40% австрийцев, за лидера АПС Норберта Хофера – 23%, председателя СДПА Памелу Ренди-Вагнер – 19%.
Опрос провели в августе, в нем приняли участие 812 человек, погрешность составляет 3,4%.
Временный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
30 мая, 17:19РИА Новости
Курц прокомментировал назначение Бирляйн канцлером Австрии
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