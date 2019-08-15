Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера

Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе

ВЕНА, 15 авг – РИА Новости. Около половины австрийцев (40%) снова хотят видеть Себастьяна Курца на посту канцлера республики, свидетельствуют данные опроса газеты Kurier совместно с институтом изучения рынка и общественного мнения OGM.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Австрии 29 сентября.

Согласно опросу, Австрийская народная партия (АНП) во главе с Курцем уверенно лидирует с 35% поддержки населения, что уже выше результата партии на предыдущих парламентских выборах в 2017 году. На втором месте – Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 23%, на третьем – бывший партнер АНП по правительственной коалиции правая Австрийская партия свободы (АПС).

Зеленых поддерживают 11% респондентов, либеральную Neos - 8%. Партия JETZT, основанная бывшим представителем "Зеленых", набирает лишь 1,5% голосов. При этом каждый пятый австриец еще не определился, за кого будет голосовать.

Если канцлера страны можно было бы выбрать напрямую, то за Курца отдали бы голоса 40% австрийцев, за лидера АПС Норберта Хофера – 23%, председателя СДПА Памелу Ренди-Вагнер – 19%.