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РИА Новости

В шаге от краха: ипотечный долг США превысил уровень 2008 года

08:00 15.08.2019 (обновлено: 08:59 15.08.2019)
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© www.fb.mdБанк Lehman Brothers Holdings Inc
Банк Lehman Brothers Holdings Inc
© www.fb.md
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Одиннадцать лет назад крах крупнейшего инвестбанка мира Lehman Brothers вызвал глобальный финансовый кризис, обернувшийся многолетней рецессией. Этому предшествовал ипотечный кризис в США. Нынешний ипотечный долг американцев достиг рекордных 9,4 триллиона долларов — это больше, чем в 2008 году. Насколько опасна ситуация и грозит ли миру повторение катастрофического сценария десятилетней давности — в материале РИА Новости.

Больше, чем в 2008-м

В начале 2007 года кризис затронул высокорисковые ипотечные кредиты. Вторая волна в 2008-м распространилась на стандартный сегмент, где займы, выдаваемые банками, рефинансируются государственными ипотечными корпорациями. К третьему кварталу 2008-го ипотечный долг в США достиг 9,294 триллиона долларов.
Если верить статистике Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, сейчас ипотечный долг американских домохозяйств еще больше. Во втором квартале он вырос на 162 миллиарда — до 9,4 триллиона долларов. Причем на ипотечные кредиты приходится львиная доля общего внутреннего долга, составляющего 13,86 триллиона и увеличивающегося уже 20 кварталов подряд.
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Устойчивый долг

Означает ли это то, что под американской экономикой снова задымилась ипотечная долговая бомба, готовая взорваться? Как утверждают экономисты ФРБ Нью-Йорка, нынешняя ситуация с долгом домохозяйств существенно отличается от той, что была 11 лет назад. Правила кредитования стали намного жестче, случаи задержки платежей сократились.

"Хотя номинально ипотечный долг в настоящее время немного превышает предыдущий максимум, достигнутый в третьем квартале 2008 года, неплатежей по долгу все меньше, а кредитная история заемщиков улучшается",— отмечает Уилберт ван дер Клааув, старший вице-президент Федерального резервного банка.

В то же время, по мнению аналитиков банка JP Morgan Сhase, изменение структуры рынка ипотечных кредитов выглядит рискованным. В 2018 году небанковские ипотечные кредиты занимали 80% рынка (до кризиса — менее 20%). Небанковские кредиторы обычно менее капитализированы, а кроме того, нет четкого механизма для определения того, кто может взять на себя роль обслуживания небанковских услуг, если такие кредиторы выйдут из бизнеса.
Что же касается ипотечного долга домохозяйств, то, как считают в Morgan Сhase, в целом положение "достаточно устойчиво" и с этого направления рецессии ждать не стоит.
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Триггером станет доллар…

Более вероятный триггер нового обвала — сам доллар. Как предупреждают аналитики Bloomberg, стремительный рост курса американской валюты наносит урон экономике и способен вызвать рецессию уже в ближайшем будущем.
Эксперты поясняют: укрепление доллара съедает прибыли транснациональных корпораций США с долговыми обязательствами на триллионы долларов. Таких, в частности, как Сoca-Cola, Caterpillar, Boeing.
На это указал Дональд Трамп, озабоченный усилением национальной валюты.
"Высокая ставка ФРС по сравнению с другими странами удерживает наш доллар на слишком высоком уровне. И это создает большие трудности для того, чтобы наши прекрасные производители, такие как Caterpillar, Boeing, John Deere, наши автомобильные и другие компании могли конкурировать на единых для всех условиях", — посетовал он в твиттере.

Чтобы добиться ослабления американской валюты, Трамп может задействовать различные механизмы. В том числе прямую валютную интервенцию, предполагающую продажу долларов из Фонда стабилизации валютных курсов (ESF) и покупку ведущих мировых валют, таких как евро и иена. По оценкам Bank of America, доллар переоценен примерно на 13%.

Впрочем, по мнению наблюдателей, попытки Трампа ослабить доллар, скорее всего, обречены на провал. С начала прошлого года американская валюта лишь укрепляется, а на твиты хозяина Белого дома рынок уже практически не реагирует. У ФРС самая высокая ставка из всех ведущих ЦБ мира. К тому же доллар пока еще резервная валюта и именно его покупают инвесторы при ухудшении ситуации на мировых рынках, разгоняя курс.
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Наконец, несмотря на угрозы Трампа в адрес ФРС, регулятор не очень-то настроен идти у него на поводу. Cнизив ставку на 0,25 процентного пункта впервые за десять лет, глава Федрезерва не пообещал дальнейшего смягчения монетарной политики.

…или обвал фондового рынка

По оценкам JP Morgan Chase, глобальный кризис вероятен в 2020 году. Этому будет предшествовать череда падений американских индексов. Аналитики банка указывают, что в кризис 2007-2008 годов фондовый индекс S&P 500 рухнул на 54% от пиковых значений.

Предполагается, что грядущий обвал будет не столь масштабным, поскольку стоимость активов в развивающихся странах сейчас гораздо ниже, чем в 2008-м.

И хотя развивающиеся рынки обычно первыми страдают от негативных глобальных процессов, эти страны, как показало исследование экономистов Гарварда, уже не столь беззащитны перед внешними потрясениями.
Во-первых, государствам с большой долговой нагрузкой удалось перенести погашение обязательств на будущие десятилетия и на более благоприятных условиях. Во-вторых, развивающиеся страны с повышенным риском дефолта приобрели устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики за счет сокращения торгового и бюджетного дефицита.
Из всего этого следует, что кризис в отдельной экономике, даже такой крупной, как американская, уже не вызовет неконтролируемую цепную реакцию. Суверенные дефолты станут менее масштабными, более изолированными и не приведут к системным последствиям, как прежде.
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ипотечный кризисLehman Brothersмировой финансовый кризисФинансовый кризис 2008 годаФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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