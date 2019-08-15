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РИА Новости
Культура

В Сети появился трейлер фильма Терренса Малика "Тайная жизнь"

01:32 15.08.2019
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© Фото : Babelsberg 2019Кадр из трейлера к фильму "Тайная жизнь" Терренса Малика
Кадр из трейлера к фильму Тайная жизнь Терренса Малика
© Фото : Babelsberg 2019
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. На канале YouTube студии Fox Search Light появился первый ролик фильма Терренса Малика "Тайная жизнь" , сообщает Indiewire.com.
Картину показали 19 мая 2019 года на Каннском кинофестивале. Она получила восторженные отзывы критиков. Некоторые из них назвали ее самым большим достижением Малика после "Древа Жизни", завоевавшего "Золотую пальмовую ветвь" в 2011 году.
В фильме сыграли Аугуст Диль, Маттиас Шонартс, Микаэль Нюквист и Бруно Ганц.
Сюжет ленты основан на реальных событиях времен Второй мировой войны. Главный герой Франц Егерштеттер отказывается воевать на стороне Гитлера и попадает в тюрьму.
В американский прокат лента выходит 13 декабря.
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