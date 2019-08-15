В Сети появился трейлер фильма Терренса Малика "Тайная жизнь"

Картину показали 19 мая 2019 года на Каннском кинофестивале. Она получила восторженные отзывы критиков. Некоторые из них назвали ее самым большим достижением Малика после "Древа Жизни", завоевавшего "Золотую пальмовую ветвь" в 2011 году.