Ловелас, пиарщик и создатель евро: 250 лет Наполеону Бонапарту

Бронзовый бюст "Наполеон в Москве" итальянского скульптора Ренцо Коломбо на выставке "Наполеон. Жизнь и судьба"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Жизнь и судьба императора Наполеона Бонапарта может соперничать с сюжетом приключенческого романа. Гениальному тактику, ценителю прекрасного и ловеласу исполняется 250 лет. О том, каким человеком был Маленький Капрал с Корсики, спорят больше двух столетий. РИА Новости пытается разобраться, почему возник "феномен Наполеона".

Неуловимый

Как он выглядел? Образ Наполеона создан из легенд, домыслов и приправлен предубеждениями. Отчасти это связано с тем, что Бонапарт не любил тратить время на позирование, — к нему редко допускали художников. С их работ потом распространялись изображения Наполеона — в виде копий и интерпретаций.

"Люди, которые знали Наполеона, говорили, что любой его портрет — это карикатура, — объясняет РИА Новости коллекционер, автор выставки "Наполеон. Жизнь и судьба" Александр Вихров. — Образ настолько неуловим, что ни один художник не мог передать его полностью".

На картине, представленной на выставке, император запечатлен в полуанфас с непривычно мягким выражением глаз, с кудрявыми волосами и в расслабленной "домашней" позе.

Совсем не маленький

Слухи о невысоком росте Бонапарта не совсем достоверны: большинство исследователей сходятся во мнении, что рост Наполеона был 169 сантиметров — выше среднего по меркам того времени.

Как отмечает Вихров, это предубеждение сложилось из-за очень высоких гвардейцев Бонапарта, которые называли его своим Маленьким Капралом.

Тяжелый характер

У Наполеона был непростой характер. Родился он в довольно бедной семье мелких аристократов на Корсике, то есть не был "настоящим" французом. Родной язык — корсиканский диалект итальянского, и всю жизнь по-французски Бонапарт говорил с сильным акцентом, а писал с ошибками. Второй из 13 детей, он был замкнутым и нелюдимым.

Правда, лидерские качества будущего полководца проявились уже в детстве — недаром его отец перед кончиной назначил именно Наполеона (а не старшего сына) ответственным за семью.

Гениальный полководец

В кадетском коллеже в Бриен-ле-Шато Бонапарт стал неформальным лидером среди сверстников, возглавлял шуточные битвы среди учеников. Однажды выпал снег, ученики разделились на "армии", соорудили снежные крепости и схлестнулись в поединке. Победила именно команда корсиканца.

Военную службу он начал в 1785 году в чине младшего лейтенанта артиллерии. В 24 года стал генералом — неслыханное достижение даже по тем временам.

Первый пиарщик в Европе

Наполеон во многом опередил свое время, и речь не только о военной тактике и политике.

"Он был человеком, который создал сам себя, к тому же мастером красивого жеста, умел производить впечатление. Он хорошо владел методами пиара и первым их применял. Хотя тогда не было интернета или телевидения, о нем быстро узнала вся Европа", — говорит Вихров.

Например, в Тильзите, когда был заключен мир, состоялся смотр российских и французских войск. Наполеон попросил Александра I показать ему самого смелого русского гвардейца. Привели солдата. Бонапарт снял с себя Орден Почетного легиона и наградил его. Александр не смог ответить тем же — в России ордена были сословные, дворянская награда простому солдату не полагалась.

Сохранилось множество британских карикатур, которые с юмором иллюстрировали действия француза. Зачем смеяться над тем, кого никто не знает?

Ловелас

Неизвестно как развивалась бы мировая история, если бы Наполеон породнился с домом Романовых — а шаги в этом направлении он предпринимал.

Бонапарт постоянно думал об упрочении своего положения и после развода в 1809 году с Жозефиной Богарне, которая не подарила корсиканцу наследника, искал подходящую партию. Выбор пал на сестру Александра I, Екатерину Павловну, но политик получил от ворот поворот.

"Я скорее выйду замуж за последнего русского истопника, чем за этого безродного тирана-корсиканца", — ответила великая княжна на предложение.

Историки уверены, что если бы этот брак состоялся, мироустройство было бы совсем другим.

Александру пришлось быстро выдать сестру за принца Георга Ольденбургского. Бонапарт, узнав об этом и посмотрев на портрет принца, заметил: "Так ей и надо". А потом аннексировал у Георга его княжество.

Наполеон не привык отступать, он посватался к другой сестре, Анне Павловне. Уходить от ответа стало совсем неудобно, и Романовы предложили подождать несколько лет, пока княжна подрастет. Но у жениха не было на это времени, и он попросил руки австрийской принцессы Марии-Луизы, в браке с которой и появился наследник.

Бережливый миллионер

Наполеон с детства знал, что такое бедность, и привык аккуратно относиться к деньгам.

"Заняв высшие посты в государстве, он управлял богатой казной, но сам в жизни был очень экономным, — подчеркивает Вихров. — Сохранилось письмо, в котором Бонапарт, уже император, дал указание расставить, расширить 18 пар его панталон. Хотя все вокруг купались в роскоши".

При этом император заботился о внешнем виде своего двора — тот должен был стать самым блестящим во всех смыслах. А еще он издал указ, по которому светских дам обязывали одеваться в платья исключительно из французской ткани.

Ну а все предметы искусства, которые Бонапарт покупал для собственной коллекции на личные средства, он намеревался потом передать государству.

Создатель прообраза евро

При Наполеоне в Европе появился прообраз современного евро — золотая монета наполеондор, или "золотой наполеон".

"Удивительно, что эти монеты ходили по всей Европе, их печатали даже в Санкт-Петербурге", — отметил Вихров.

Именно после наполеоновских войн наполеондор превратился в один из самых распространенных стандартов золотой монеты в Европе.

"Наполеон многое сделал: он придумал ввести нумерацию домов, по его указу изобрели консервы, он разрабатывал идею метро и собирался прорыть туннель под Ла-Маншем. Не говоря о Кодексе Наполеона (кодификация гражданского права, действует с изменениями и дополнениями и сейчас. — Прим. ред.), его положения используются и в российском законодательстве", — заключил Вихров.

Выставка "Наполеон. Жизнь и судьба", усадьба Муравьевых-Апостолов, улица Старая Басманная, 23/9, с 22 мая по 29 сентября.