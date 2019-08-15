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РИА Новости
Культура

Из елей Страдивари в Италии сделают 35 тысяч музыкальных инструментов

02:38 15.08.2019
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthСкрипка Страдивари
Скрипка Страдивари
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Из елей Страдивари в провинции Трентино (Италия), которые повалил ураган в 2018 году, сделают 35 тысяч музыкальных инструментов, сообщает classicfm.com.
В октябре 2018 года сильный ураган уничтожил миллионы резонансных елей. Из таких же деревьев в XVII-XVIII веках делал скрипки Антонио Страдивари.
"Буря нанесла серьезный ущерб. Но произошедшее также показало, как много вокруг щедрых и добрых людей, которые понимают, насколько важно было сохранить эти деревья для культуры и музыки", - сказал предприниматель Фабио Огнибени.
Благодаря Огнибени, было собрано 230 тысяч евро для того, чтобы сохранить упавшие стволы. Ценную древесину спасли до того, как она начала гнить.
Теперь из нее сделают деки для 15 тысяч фортепиано, двух тысяч арф и 18 тысяч скрипок и гитар.
Ели, из которых получаются лучшие музыкальные инструменты, называются резонансными. У таких деревьев не должно быть сучков, завитков и других неровностей.
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КультураМузыкаНовости культурыАнтонио СтрадивариИталия
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