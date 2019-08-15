"Все злы на демонстрантов". Введет ли Пекин танки в Гонконг

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. В Гонконге царит хаос. Протесты, начинавшиеся как мирные, давно превратились в жесткие столкновения с полицией. Беспорядки угрожают не только базовому для Пекина принципу "одна страна — две системы", но и стабильности на всем Дальнем Востоке. Ведь от города, который всегда был воротами мирового бизнеса в Восточную Азию, зависит в этом регионе очень многое.

Оккупация и штурм

Тем, кто вылетал из аэропорта Гонконга или прилетал сюда в начале августа, не позавидуешь. В понедельник, 12 августа, сотни рейсов отменили. Вылететь было невозможно. Даже зарегистрировавшиеся на рейс с трудом добирались до выхода на посадку, если добирались вообще. Причина коллапса — сидячая забастовка в терминале. Тысячи демонстрантов заполнили залы, чтобы прибывающие в Гонконг сразу попадали в гущу политических событий.

На видеозаписях видно, как люди, держа чемоданы над головой, пробираются через толпу сидящих на полу. Пассажиры жалуются: многие так и не улетели.

Несколько самолетов все же поднялись в воздух, но с большим опозданием. В Совете по туризму Гонконга сообщили, что около 100 тургрупп из Гонконга отложили поездки. Один из главных гонконгских авиаперевозчиков, Cathay Pacific Airways, отменил 272 рейса, из-за чего пострадали 55 тысяч человек.

© REUTERS / Tyrone Siu Китайская полиция применяет перцовый спрей для разгона протестующих во время массовой демонстрации в аэропорту Гонконга, Китай. 13 августа 2019 © REUTERS / Tyrone Siu Китайская полиция применяет перцовый спрей для разгона протестующих во время массовой демонстрации в аэропорту Гонконга, Китай. 13 августа 2019

Разогнать протестующих решили после захвата двух заложников. В одном заподозрили агента китайских спецслужб и удерживали силой до тех пор, пока тот не потерял сознание. Второй оказался корреспондентом китайской газеты The Global Times. В рюкзаке у него нашли футболку с надписью "Я люблю гонконгскую полицию". За это его облили некой жидкостью из бутылки и побили зонтами. Медикам с трудом, при помощи полиции удалось добраться до пострадавших и доставить их в больницу.

В конце концов спецподразделения приступили к действиям. В ход пошли дубинки и слезоточивый газ. На видео попали ожесточенные стычки демонстрантов со стражами порядка. На одной из записей полицейский подходит к лежащему на полу человеку и на него набрасывается толпа. Тот достает оружие, митингующие отступают.

В среду, 14 августа, суд постановил, что протестующие должны покинуть аэропорт. Начался штурм здания. Сейчас не пассажирам и не сотрудникам можно находиться только в специально отведенных местах в терминалах. В Пекине демонстрантов обвинили в терроризме.

Protesters at #HongKongairport tied up two men, suspecting they were undercover agents. Tensions escalated when police arrived — they pepper-sprayed crowds and one officer drew his pistol. https://t.co/fC5npeoVqy pic.twitter.com/WLq1fZaXaQ — SCMP News (@SCMPNews) August 14, 2019

Протесты продолжаются

Все началось пару месяцев назад. Одиннадцатого июня на улицы города вышли несколько сотен тысяч человек, а по некоторым данным — более миллиона. Это стало самой массовой демонстрацией за всю историю специального административного района — так Гонконг называется согласно законодательству КНР.

Причина недовольства населения — закон об экстрадиции в КНР, а также в Макао и на Тайвань. По мнению местных жителей, право властей города выдавать подозреваемых "материковому Китаю" обернется репрессиями. Под давлением общественности глава города Кэрри Лам отложила принятие закона на неопределенный срок. Однако протестующих это не удовлетворило — они требуют его полной и окончательной отмены.

Люди митинговали практически ежедневно. По данным опросов , в начале августа 95 процентов демонстрантов выражали недовольство действиями полицейских и тем, как власти подходят к урегулированию ситуации; 88 процентов заявили, что борются за демократию в Гонконге; 86 процентов призывают к отзыву закона об экстрадиции; 85 процентов хотят, чтобы июньские массовые акции перестали называть "бунтом". В то же время отставка главы города и его руководства — не главная цель протестующих.

По данным социологов, возраст 50 процентов вышедших на улицы — от 20 до 29 лет, 18 процентов — от 30 до 39, 25 процентов — за 40. С высшим образованием — 78 процентов, со средним — 21 процент. При этом 59 процентов — представители среднего класса, 33 процента — ниже среднего. Политические взгляды довольно разные. Тут и умеренные демократы, и те, кто называют себя ”центристами”. Немало и аполитичных граждан.

Сворачивать протесты почти никто не собирается (таких лишь два процента). Примерно половина считает, что акции нужно усиливать, остальные настроены не столь радикально.

Ответ Пекина

В Пекине проявляют все большее беспокойство. Тон, с которым к гонконгцам обращаются со страниц государственных СМИ, не сулит ничего хорошего. Если 5 августа газета "Жэньминь жибао" говорила о поддержке полицейских Сянгана (китайское название Гонконга), то после захвата аэропорта и задержания китайских граждан риторика ужесточилась.

“У Китая достаточно средств, чтобы усмирить возможные волнения в Сянгане”, — гласит заголовок . В подстрекательстве к протестам и создании хаоса обвиняют внешние силы. “Это уже не бедный и старый Китай: 1,4 миллиарда китайцев готовы вместе бороться до конца и одержать победу над любыми опасностями и вызовами”, — предупреждает газета. Представители центральной власти в Гонконге также призвали не принимать сдержанность за слабость.

Командующий гарнизоном Народно-освободительной армии Китая в Гонконге Чэнь Даосяна указал, что военные готовы защищать безопасность и стабильность в городе. К заявлению прилагался ролик, наглядно демонстрирующий возможности армии. На видео показаны штурм городских кварталов, оттеснение протестующих и задержания. За кадром звучат реплики: “снайперы на позициях”, “последствия на вашей ответственности”.

В Шэньчжэнь — город на границе с Гонконгом — проследовала колонна бронетехники. Президент США Дональд Трамп в твиттере немедленно написал, что его разведка уведомляет о подходе военных.

Ситуация выглядит все более угрожающей. Даже когда в июле протестующие атаковали здание канцелярии правительства КНР, залив черной краской национальный герб и исписав стены оскорблениями, за помощью к армии не обращались. Ограничились заявлением: “Эти действия открыто бросают вызов авторитету центрального правительства и затрагивают суть принципа "одна страна — две системы", что абсолютно неприемлемо".

Репутация дороже

Полицейские Гонконга вряд ли пойдут на применение огнестрельного оружия против митингующих. В то же время помощь китайских военных будет воспринята как вторжение, а значит, сопротивление только усилится. В любом случае при силовом варианте разрешения проблемы кровопролития не избежать. По сути, это положит конец принципу “одна страна — две системы”, по которому специальному административному району Гонконг предоставлена автономия в решении всех вопросов, кроме внешней политики и обороны.

Для экономики города — одного из главных финансовых хабов не только азиатского, но и мирового финансового рынка, это было бы катастрофой. Поэтому, как бы угрожающе ни звучали слова военных, эксперты склоняются к тому, что бронетехника в Гонконг не войдет.

Это лишь демонстрация силы, считает консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров. В разговоре с РИА Новости он отметил: хотя протестующие выходят за рамки дозволенного, ничего критичного для Пекина в Гонконге пока не происходит. “Кроме того, протестующие сами себя дискредитируют, теряют над собой контроль, мешая работе инфраструктуры. Если раньше симпатии были на их стороне, сейчас уже злятся на демонстрантов”, — отмечает он.

Характер протестов, по его словам, также изменился. Изначально бастовали из-за конкретного закона, сейчас на улицы выходят из-за того, что произошло вчера. Завтра выйдут из-за того, что случилось сегодня? В отличие от протестов 2014 года, у нынешних нет четкой цели и определенных лидеров. Тогда, кстати, столкновения с полицией тоже были довольно затяжными и агрессивными, однако до критической эскалации не дошло. Конечно, для блокады аэропорта нужен организационный ресурс, но лидера, указывающего направление движения, того, на кого можно повесить собак, — нет.

"Информацию распространяют через AirDrop, Telegram, соцсети. Есть какие-то активисты, которые организуют акции, однако из-за анонимности и многочисленности их нельзя вычислить", — подчеркивает Умаров. По его мнению, силовое решение конфликта в таких условиях вряд ли возможно, но не исключается, например, комендантский час.