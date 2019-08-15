Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Многолетнее противостояние с коллегами из США и, как результат, уникальные подводные лодки, обеспечившие стратегическую безопасность страны, — ровно 100 лет назад родился один из самых известных советских конструкторов подводных крейсеров Сергей Ковалев. Под его руководством построено более 90 атомных ракетоносцев для Военно-морского флота. О наиболее знаковых из них — в материале РИА Новости.

Первая баллистическая

Первой атомной подводной лодкой, работы по созданию которой возглавил Сергей Ковалев, стала АПЛ проекта 658. Эта субмарина, кроме торпедного вооружения, несла на борту баллистические ракеты надводного старта с ядерными зарядами. Головная подводная лодка К-19 вступила в строй ВМФ в 1960-м. Вскоре она прошла подо льдами Арктики из Мурманской области на Дальний Восток.

Подводные лодки 658-го проекта несли три баллистические ракеты Р-13 и предназначались для ударов по объектам на побережье противника, городам и военно-морским базам. Для этого требовалось сближаться с целью на расстояние менее 600 километров. Поэтому конструкторы постарались сделать ракетоносцы максимально скрытными. В частности, лодки впервые в мире получили шумопоглощающее покрытие из специальной резины, затрудняющее работу гидроакустических станций противника. Подлодки могли пополнять запасы воздуха на перископной глубине, не всплывая на поверхность, и часто незамеченными несли службу в непосредственной близости от берегов США.

Глубина — до трехсот метров, скорость — до 26 узлов в подводном положении, в надводном — семь-восемь узлов. Численность экипажа — 104 человека, автономность плавания — до 50 суток. По этому проекту построили восемь подводных лодок, и все они прослужили на флоте более 20 лет, выполнив сотни самых разных боевых задач.

© Фото : Минобороны России Атомная подводная лодка К-178 проекта 658 © Фото : Минобороны России Атомная подводная лодка К-178 проекта 658

Гиганты Севера

Разработкой тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 под шифром "Акула" ЦКБ "Рубин" занялось в начале 1970-х. Эти крейсеры — один из ярких символов гонки вооружений и противостояния двух сверхдержав в холодной войне. Проект можно назвать ответом советского оборонно-промышленного комплекса на американскую программу "Трайдент". В США приступили к созданию твердотопливной межконтинентальной ядерной ракеты и ее носителя — атомной подводной лодки нового поколения проекта "Огайо", берущей на борт два десятка таких ракет.

Советские ракетостроители воплотили в железе трехступенчатую твердотопливную баллистическую ракету Р-39 с нужными характеристиками — одна ракета способна забросить десять боевых блоков мощностью по 100 килотонн каждый на расстояние до десяти тысяч километров. Система получилась эффективной, но громоздкой — общий вес одного изделия длиной 16 метров почти достигал 90 тонн. Для 20 ракет требовался и соответствующий носитель.

Оборонпрому поручили в сжатые сроки разработать большой подводный корабль, способный перевозить новое оружие и при этом стрелять залпами. В ЦКБ "Рубин" справились с этим всего за несколько лет. Новое семейство подводных крейсеров создали практически с нуля. В результате получились самые большие подводные лодки в мире и истории всего подводного флота.

"Акула" — многокорпусная подлодка. Пять прочных титановых обитаемых корпусов помещены в общий легкий, из стали. Причем два главных корпуса расположены параллельно. Всего на борту 19 отсеков. Двадцать шахт для баллистических ракет находятся перед рубкой между двумя главными корпусами. "Акула" может огрызнуться и торпедами — на вооружении крейсера шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов.

Размеры "Акулы" впечатляют: водоизмещение — порядка 50 тысяч тонн, что в два раза больше большинства современных субмарин. Длина — 172 метра, ширина — более 23 метров. Таких больших подводных кораблей в ВМФ еще не было. Чтобы они могли базироваться в портах, конструкторы оборудовали "Акулы" дополнительными балластными цистернами, повышающими плавучесть. Кроме того, требовалась сложная инфраструктура для подвоза и загрузки тяжелых баллистических ракет.

Исполинские размеры "Акулы" потребовали от конструкторов особого внимания и новых решений для снижения шумности. Лодку оснастили двухкаскадной системой пневматической амортизации, установили блочную компоновку оборудования, корпус покрыли звукоизолирующим и противогидролокационным покрытием. Однако "Акулы" все же сильно уступали американским конкурентам в плане скрытности. Впрочем, от них и не требовалось незаметно следить за потенциальным противником и находиться вблизи побережья США. "Акулы", в первую очередь, — носители ядерного оружия, главная задача которых — обеспечить успешный пуск стратегических ракет по заданным целям.

Всего СССР построил шесть крейсеров проекта 941. Все они были приписаны к Северному флоту и базировались в Западной Лице в составе специально созданной дивизии. Для "Акул" оборудовали причальную линию, разработали систему погрузки ракет, организовали береговой ремонтный комплекс и даже построили специальный транспорт-ракетовоз.

© Фото : Public domain Российская подводная лодка проекта 941 "Акула", вид с правой раковины © Фото : Public domain Российская подводная лодка проекта 941 "Акула", вид с правой раковины

Однако эти корабли прослужили совсем недолго. Причиной тому — в том числе и их размеры. Эксплуатация была фантастически дорогой. Кроме того, в строй лодки вводили, когда ВМФ очень слабо финансировался. Урезанный военный бюджет не позволял содержать этих гигантов. В 1996-1997-х из-за нехватки средств три атомные подлодки проекта 941 (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава ВМФ и распилили на металл. Еще два крейсера, "Архангельск" и "Северсталь", находятся в резерве и сейчас ожидают решения об утилизации.

Больше повезло головному кораблю серии "Дмитрий Донской". Его модернизировали и переоборудовали для испытаний нового ракетного комплекса морского базирования "Булава". Это последняя "Акула" в ВМФ России.

Бесшумные наблюдатели

Еще один известный проект Сергей Ковалева — атомные подводные лодки 667БДР "Кальмар". Это своего рода рабочие лошадки подводного флота. С середины 1970-х построили 14 "Кальмаров", распределив их между Тихоокеанским и Северным флотами.

Одна из особенностей этих ракетоносцев — новая система управления стрельбой. Моряки могли выпустить весь боекомплект из 16 ракет залпом. Интервалы между пусками сократили до минимума. Причем "Кальмаров" строили тоже под новое оружие — жидкостные баллистические ракеты Р-29Р с разделяющимися головными частями и боеголовками индивидуального наведения. Подлодки оснащались малошумными пятилопастными винтами, а новая гидроакустическая система позволяла обнаруживать цели на дальности до 200 километров.

"Кальмары" совершили семь одиночных межфлотских переходов подо льдами Арктики. Причем подлодки зачастую шли на небольшой глубине — порядка 50 метров, а толщина льда над ними порой превышала 15 метров. Экипажам приходилось практически вслепую, вручную и с ювелирной точностью маневрировать среди подводных льдов на расстоянии трех-четырех метров. "Кальмары" доказали эффективность межфлотских переходов — возможность оперативно, в кратчайшие сроки перебазировать подводные лодки на другой конец страны.

Большинство субмарин 667БДР сегодня уже списаны и утилизированы. Боевую службу на Тихоокеанском флоте несет только один "Кальмар" — АПЛ "Рязань". В 2019-м этот крейсер находился в парадном строю на праздновании Дня ВМФ в Авачинской бухте и продолжает успешно выполнять задачи учебно-боевой подготовки.