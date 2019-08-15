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РИА Новости

Запад остановит вымирание на Украине: технология опробована в Германии

08:00 15.08.2019 (обновлено: 08:13 15.08.2019)
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyМужчины продают цветы в центре Киева, Украина
Мужчины продают цветы в центре Киева, Украина
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Украина не из тех стран, куда стремятся толпы мигрантов. Скорее наоборот: главная проблема для официально самого нищего государства Европы — массовое бегство трудовых ресурсов за рубеж. Но разговоры о том, что западные спонсоры могут навязать Киеву политику открытых дверей для приема нелегалов, ведутся давно. И в последнее время участились. А если уж об этом заговорили на страницах сайта Atlantic Council, можно предположить, что давление на Украину вскоре усилится.
Эту статью написали сотрудники грантоедской структуры Right to Protection, чья официальная цель — защита прав беженцев и мигрантов на территории Украины. Что характерно, идея необходимости приема большого количества беженцев из стран Азии и Африки (авторы приводят "историю успеха" некоего Ибрагима из Гвинеи, осевшего на Украине) преподносится аудитории как некое благо для страны победившего Майдана. Мол, так и только так можно решить проблему нехватки рабочих рук, возникшую из-за массового оттока украинцев за рубеж.
Другими словами, гражданам Украины пытаются навязать идею, что вовсе необязательно предпринимать попытки удержать и тем более вернуть собственных гастарбайтеров, создавать для них условия, при которых не нужно покидать родной дом, повышать им зарплату, выкарабкиваясь из кризиса. Наоборот, пусть едут и оседают за рубежом, а заменять их нужно беженцами из Сирии и Сомали.
...Одним из первых идею превращения Украины в отстойник для беженцев и мигрантов из стран Азии и Африки предложил беглый миллионер Александр Темерко, который в России числится в розыске по делу "ЮКОСа" и давно уже осел в Великобритании, став спонсором Консервативной партии. В разгар миграционного кризиса, захлестнувшего Европу осенью 2015 года, Темерко предложил перенаправлять сирийских беженцев из стран ЕС на Украину. Украинцы, по его словам, будут только рады "протянуть руку помощи своим европейским партнерам".
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Бизнесмен тогда даже подсчитал, что на Украине можно содержать пять сирийцев по цене одного в Европе. И взял на себя обязательство убедить Киев в необходимости реализации данного плана. По понятным причинам на Украине этот прожект не нашел отклика. Наоборот, его постарались замолчать, осознавая, какую реакцию вызовет озвучивание таких идей в обществе.
Мало того. Скандально известная структура Stopfake объявила все подобные слухи операциями "российских спецслужб". Именно так, в частности, объяснили публикацию статьи американского сайта BuzzFeed о переговорах между Анкарой и Киевом о создании на Украине нескольких лагерей для приема сирийских беженцев. То есть BuzzFeed, Темерко и American Council, оказывается, — инструменты в умелых руках "российских спецслужб".
"Радикального" депутата Верховной рады Игоря Мосийчука тоже, видимо, завербовали в Москве. В прошлом году он заявил следующее: "Я имею достоверную информацию, что чиновники ЕС предлагают украинским властям разместить лагеря для мигрантов в нашей стране и взамен предоставить Украине какую-то микрофинансовую финансовую помощь". Причем депутат выступил не только против этой идеи, но даже против самого факта подобных переговоров. "Нечего превращать Украину в резервацию", — возмущался он.
Надо полагать, после неоднократного прощупывания общественной реакции на подобные прожекты и родилась статья Atlantic Council. Там поняли, что идею массового завоза мигрантов из нищих регионов мира на Украине не воспринимают, поэтому решили преподнести ее как чудесный рецепт спасения страны.
Авторы этих фееричных утопий, правда, избегают ответа на простой вопрос: как убедить самих афро-азиатских беженцев осесть на Украине? Сирия не настолько разрушена, чтобы жизнь в другой нищей стране, пришедшей в полный упадок, показалась сирийцам сносной.
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Опять-таки, возвращаясь к недавнему миграционному кризису в Европе, следует помнить, что львиная доля беженцев прорывалась через Венгрию, Грецию, бывшие югославские страны на север и запад, в более сытые Германию, Францию, Британию. Там ведь и зарплаты, и пособия для мигрантов побольше. Можно представить, как они "обрадовались" бы перспективе попасть в страну, где средняя зарплата вполне сопоставима с некоторыми африканскими государствами, откуда потоки беженцев текут в Европу. Если их не устраивают Греция и Венгрия, то тем более не подойдет и Украина. Соответственно, в любом случае подобные инициативы приведут к насильственной доставке и удержанию беженцев в нежелательной для них стране.
При этом планы, озвучивавшиеся Темерко и Мосийчуком, сулили хоть какую-то финансовую выгоду стороне, принимающей нелегалов из Европы. Там хотя бы шла речь о том, что расходы по транспортировке и содержанию мигрантов брал бы на себя ЕС (как это происходит с лагерями для сирийских беженцев в Турции или планируется европейцами в Северной Африке). То же, что преподносится как благо на страницах издания влиятельного американского центра, — попытка навязать Киеву необходимую Западу политику даже без предоставления какой бы то ни было финансовой помощи. Причем авторы особо не скрывают, что лоббируют изменение внутреннего законодательства Украины при поддержке ряда западных бизнес-ассоциаций.
Можно лишь догадываться, почему подобный подход возник именно сейчас, придя на смену предыдущим. Вполне вероятно, свою роль сыграло усиление пожирателей западных грантов в политической иерархии Украины — люди Сороса и различных институций, содержащихся из-за рубежа, получили рекордное представительство в грядущей Раде, пройдя по спискам "Слуги народа" и "Голоса".
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Судя по всему, Владимира Зеленского уже убедили в том, что он должен следовать по этому пути. Именно поэтому несколько недель назад он поручил МИД "разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах". Прямо скажем, "страдальцы" всех стран и народов не выстроились в очередь за украинскими паспортами после этого. Но для западных друзей Зеленского сейчас главное — внедрить схему, которая позволит хотя бы частично перенаправить потоки беженцев через Украину. А уж если это произойдет, дальше можно включать механизм принуждения, постепенно превращая Украину в отстойник для нелегалов из горячих точек планеты. То есть тот же план Темерко, но теперь уже без финансовых стимулов для Киева.
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Владимир ЗеленскийГерманияЕвропаУкраинаАвторыВ мире
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