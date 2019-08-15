Братья наши ушлые. Как дикие животные используют человека в своих интересах

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Некоторые звери и птицы научились извлекать из соседства с человеком выгоду. Одни обращаются к людям за защитой и едой, другие незаметно подворовывают или даже занимаются откровенным грабежом. О самых находчивых и нахальных братьях наших меньших — в материале РИА Новости.

Поесть за чужой счет

Морские львы, тюлени и пеликаны акватории Галапагосских островов каждое утро ждут открытия рыбного рынка в маленьком городке Пуэрто-Айора на острове Санта-Крус. По закону Эквадора, которому принадлежат острова и расположенный на них заповедник, животных нельзя даже просто касаться — иначе крупный штраф.

Поэтому звери и птицы беспрепятственно ходят между рыбными рядами, и, стоит продавцу зазеваться, непременно что-нибудь стащат. Особой прытью отличаются пеликаны и фрегаты, хотя без добычи не остаются порой даже ящерицы.

Правда, у этой адаптации есть обратная сторона. Согласно исследованию британских биологов, у галапагосских морских львов из-за постоянного контакта с человеком, а точнее с его микробами, ослабел иммунитет.

Слой подкожного жира у морских млекопитающих, не боящихся людей, значительно тоньше, чем у более диких собратьев. Это значит, что иммунной системе приходится бороться с незнакомыми патогенами, основной источник которых — люди и домашние животные. Дополнительная нагрузка на иммунитет резко сократила бы численность ластоногих в голодные времена. Но рыбный рынок на острове Санта-Крус избавил их от голода.

В условиях дикого капитализма

Длиннохвостые макаки (Macaca fascicularis), живущие на Бали недалеко от индуистского храма Улувату, не ждут милостей от человека, а действуют. Они грабят туристов, пришедших посмотреть на храм, а потом обменивают похищенные вещи на печенье и фрукты.

Чаще всего макаки отнимают очки (55 процентов случаев), шляпы и обувь (около 24 процентов). На дело выходят, как правило, взрослые самцы и самцы-подростки. Хотя иногда мелкими кражами не гнушаются и самки. Обычно, отняв чужую вещь, обезьяны садятся неподалеку и ждут, когда им предложат взамен какое-нибудь лакомство. Несъедобные предметы к обмену не принимаются.

По данным зоологов, из четырех групп обезьян, обитающих в окрестностях Улувату, самые бандитские — два сообщества, живущие в непосредственной близости от человека. Эти макаки грабят чаще, и участников налетов среди них больше.

Медвежья забота

Благодаря близкому соседству с людьми у бурых медведей (Ursus arctos) повысилась выживаемость потомства. Скандинавские зоологи обратили внимание , что в последние десятилетия медведицы вместе с медвежатами постоянно держатся неподалеку от человеческих поселений. Как выяснилось, так они защищают детенышей от нападений самцов.

У бурых медведей отцы не участвуют в воспитании потомства. Более того, нередко в сезон размножения медведи убивают медвежат, чтобы спариться с их матерью. Это распространенная практика среди диких зверей. А вот то, что медведицы селятся вблизи человеческого жилья — в среднем на расстоянии 783 метров, иногда и ближе, — это очень необычно. После сезона спаривания матери вместе с детенышами снова стараются держаться подальше от людей.

Так с 2005 по 2012 год вели себя в Швеции 19 диких самок Ursus arctos с GPS-ошейниками. Все они успешно вырастили потомство. У 11 медведиц, живших по старинке и обходивших человеческие поселения стороной, детеныши погибли.

Рациональные аисты

Белые аисты (Ciconia ciconia), всегда предпочитавшие зимовать вблизи человека, сокращают маршрут миграции или вообще отказываются улетать. Причина проста: жизнь рядом с людьми экономит им энергию и повышает выживаемость.

Международная команда ученых изучила миграцию 62 птиц из восьми популяций, обитающих в Армении, Греции, Польше, России, Испании, Германии, Тунисе и Узбекистане. Анализ полученных данных показал, что пернатые, появившиеся на свет в Польше, России и Греции, улетали дальше всех — в Южную Африку. Аисты, гнездившиеся в Армении, добирались до Аравийского полуострова, а их сородичи из Испании, Туниса и Германии — до Сахары.

При этом часть птиц до пустыни, считающейся традиционным местом зимовки, попросту не долетала, предпочитая селиться в северном Марокко, на помойках вблизи городов. У них наблюдалась пониженная суточная активность, значит, они тратили меньше энергии, чем остальные.