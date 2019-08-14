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РИА Новости
Теплоснабжение

ГУП "ЖКХ" Якутии подготовило более 90% объектов теплоснабжения к зиме

13:23 14.08.2019 (обновлено: 13:24 15.08.2019)
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ГУП "ЖКХ" Якутии подготовило более 90% объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2019-2020 годов, следует из сообщения предприятия.

"Готовность объектов теплоснабжения в рамках ремонтной программы в районах Якутии, входящих в зону обслуживания ГУП "ЖКХ РС (Я)", превышает 90%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первыми в республике тепло потребителям подали котельные Аллаиховского района. 15 августа по графику запустят в работу теплоснабжающие объекты Анабарского района.
Как отмечает предприятие, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду в арктических районах и труднодоступных производственных участках на текущий момент осуществляется в усиленном режиме.
Также в филиалах предприятия реализуются проекты по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения. В предстоящем отопительном сезоне ГУП планирует ввести в эксплуатацию пять объектов в арктических районах. Всего по инвестиционной программе в 2019 году предприятие обеспечит запуск 33 теплоисточников в 15 районах Якутии.
Вид на Улан-Удэ с высоты птичьего полета.
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Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" обеспечивает теплоснабжением 74% территории республики. В обслуживании предприятия находится более трети сетей теплоснабжения и более половины котельных от общего количества, расположенных на территории Якутии. Предприятие производит более четверти тепловой энергии, вырабатываемой в республике. Установленная тепловая мощность – 2 648 Гкал/ч.
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