ГУП "ЖКХ" Якутии подготовило более 90% объектов теплоснабжения к зиме

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ГУП "ЖКХ" Якутии подготовило более 90% объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2019-2020 годов, следует из сообщения предприятия.
"Готовность объектов теплоснабжения в рамках ремонтной программы в районах Якутии, входящих в зону обслуживания ГУП "ЖКХ РС (Я)", превышает 90%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первыми в республике тепло потребителям подали котельные Аллаиховского района. 15 августа по графику запустят в работу теплоснабжающие объекты Анабарского района.
Как отмечает предприятие, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду в арктических районах и труднодоступных производственных участках на текущий момент осуществляется в усиленном режиме.
Также в филиалах предприятия реализуются проекты по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения. В предстоящем отопительном сезоне ГУП планирует ввести в эксплуатацию пять объектов в арктических районах. Всего по инвестиционной программе в 2019 году предприятие обеспечит запуск 33 теплоисточников в 15 районах Якутии.
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" обеспечивает теплоснабжением 74% территории республики. В обслуживании предприятия находится более трети сетей теплоснабжения и более половины котельных от общего количества, расположенных на территории Якутии. Предприятие производит более четверти тепловой энергии, вырабатываемой в республике. Установленная тепловая мощность – 2 648 Гкал/ч.