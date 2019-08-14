ГУП "ЖКХ" Якутии подготовило более 90% объектов теплоснабжения к зиме

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ГУП "ЖКХ" Якутии подготовило более 90% объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2019-2020 годов, следует из сообщения предприятия.

"Готовность объектов теплоснабжения в рамках ремонтной программы в районах Якутии, входящих в зону обслуживания ГУП "ЖКХ РС (Я)", превышает 90%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первыми в республике тепло потребителям подали котельные Аллаиховского района. 15 августа по графику запустят в работу теплоснабжающие объекты Анабарского района.

Как отмечает предприятие, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду в арктических районах и труднодоступных производственных участках на текущий момент осуществляется в усиленном режиме.

Также в филиалах предприятия реализуются проекты по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения. В предстоящем отопительном сезоне ГУП планирует ввести в эксплуатацию пять объектов в арктических районах. Всего по инвестиционной программе в 2019 году предприятие обеспечит запуск 33 теплоисточников в 15 районах Якутии.