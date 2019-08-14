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РИА Новости

Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог

23:58 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Медикам в Новгородской области, где в минувшую пятницу из-за ливней размыло участки дорог, пришлось на лодке добираться до пациента и на ней же доставлять его до реанимобиля, что заняло около 2 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее ряд СМИ и пользователей соцсетей сообщали, что один из жителей деревни Бель-1 в Марёвском районе Новгородской области, у которого случился инсульт, якобы впал в кому, а медики не смогли добраться до пациента оперативно из-за размытого моста.
"Скорая помощь прибыла по вызову вовремя. Когда выяснилось, что переправа размыта, фельдшер оперативно связалась с главврачом Марёвской ЦРБ, которая выехала на место. Вместе они добрались на гребной лодке до пациента, которому была оказана вся необходимая помощь. После этого на той же лодке его доставили к месту стоянки реанимобиля, и мужчина был направлен в Старорусскую ЦРБ. Всё это заняло около двух часов", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, сейчас мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в Новгородской областной клинической больнице в Великом Новгороде, куда он был транспортирован уже из Старорусской ЦРБ.
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"Он жил с диагнозом аневризма головного мозга", - уточнила представитель правительства региона.
Как сообщалось, в минувшую пятницу из-за ливневых дождей оказались подтопленными приусадебные хозяйства в четырех районах на юго-востоке Новгородской области. Также размыло участки дорог, основная часть которых была восстановлена в понедельник.
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