В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice

Портал обратил внимание на обновление политики конфиденциальности Microsoft, согласно которой компания может анализировать информацию, полученную от голосового помощника Microsoft Cortana или программы Skype Translator.

"Обработка персональных данных <…> включает как автоматизированные, так и ручные (человеческие) методы обработки", - говорится в обновлении.

Ранее Vice сообщал, что Microsoft нанимала подрядчиков для прослушки личных диалогов пользователей.

В компании частично подтвердили эту информацию.

"Мы решили, нам следует точнее конкретизировать, что люди иногда занимаются изучением контента," – заявил представитель Microsoft в комментарии порталу. В компании выразили надежду, что это уточнение внесет во взаимодействие с пользователями "больше ясности".