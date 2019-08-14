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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате

23:48 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"Четырнадцатого августа 2019 года с 12.00 до 12.40 осуществлено совместное патрулирование подразделениями военной полиции ВС РФ и ВС Турции в зоне деконфликтации "Телль-Рифат", - сказал он.
Руководитель центра уточнил, что патрулирование велось по маршруту Херболь – Шейх-Айса.
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