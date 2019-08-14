Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Четырнадцатого августа 2019 года с 12.00 до 12.40 осуществлено совместное патрулирование подразделениями военной полиции ВС РФ и ВС Турции в зоне деконфликтации "Телль-Рифат", - сказал он.