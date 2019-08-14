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РИА Новости

К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan

23:25 14.08.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Запуск шести грузовых многоразовых кораблей Dream Chaser к Международной космической станции (МКС) начиная с 2021 года будет осуществлять новейшая ракета-носитель Vulcan, сообщила в среду компания Sierra Nevada Corporation (SNC).
"SNC выбрала компанию ULA ввиду нашего тесного сотрудничества по программе Dream Chaser, проверенной безопасности и пунктуальности", - сообщил на пресс-конференции глава SNC Фати Озмен (Fatih Ozmen), компания вела прямую трансляцию брифинга.
По контракту с НАСА, создаваемый Sierra Nevada многоразовый крылатый корабль Dream Chaser должен совершить по меньшей мере шесть грузовых миссий на МКС. Корабль должен не только доставлять грузы на орбиту, но также возвращать их с МКС на Землю.
Как в свою очередь рассказал глава компании ULA Торри Бруно, контракт с SNC станет одним из первых для новейшей ракеты Vulcan Centaur и "дебютным коммерческим стартом". "Мы вас не подведем", - сказал Бруно на конференции по случают достижения контракта, стоимость которого осталась неизвестна.
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Глава ULA сообщил, что запуск Dream Chaser станет "вторым сертификационным полетом" для ракеты Vulcan. Между тем он не исключил, что в случае изменений в графике введения ракеты в эксплуатацию полеты может совершить ракета-носитель Atlas-5. "План осуществить все шесть миссий на ракете Vulcan, но Atlas-5 также может быть заменой … Если что-то (непредвиденное) возникнет, мы обеспечим все необходимое, чтобы вы стартовали по мере вашей готовности", - сказал глава ULA. Он сообщил, что Vulcan должна быть готова к полетам в начале 2021 года. Он пояснил, что до этого времени различные части новейшей ракеты будут интегрироваться на ракету Atlas, что позволит испытать Vulcan до начала ее фактических полетов.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли РФ сообщал РИА Новости, что первый запуск американского многоразового крылатого грузового корабля Dream Chaser на МКС планируется в сентябре 2021 года, а вывод корабля на орбиту осуществит ракета-носитель Atlas-5 с российским двигателем РД-180 на первой ступени.
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ULA создает Vulcan на смену Atlas-5, первая ступень новейшей РН будет обеспечена жидкостным двигателем BE-4, который разрабатывает компания Blue Origin.
Как заявили на пресс-конференции представители компании Sierra Nevada, компания продолжает работу над созданием пилотируемой версии Dream Chaser и не исключает, что корабль будет совершать полеты в том числе на орбиту Луны.
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