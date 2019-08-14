К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Запуск шести грузовых многоразовых кораблей Dream Chaser к Международной космической станции (МКС) начиная с 2021 года будет осуществлять новейшая ракета-носитель Vulcan, сообщила в среду компания Sierra Nevada Corporation (SNC).

"SNC выбрала компанию ULA ввиду нашего тесного сотрудничества по программе Dream Chaser, проверенной безопасности и пунктуальности", - сообщил на пресс-конференции глава SNC Фати Озмен (Fatih Ozmen), компания вела прямую трансляцию брифинга.

По контракту с НАСА, создаваемый Sierra Nevada многоразовый крылатый корабль Dream Chaser должен совершить по меньшей мере шесть грузовых миссий на МКС. Корабль должен не только доставлять грузы на орбиту, но также возвращать их с МКС на Землю.

Как в свою очередь рассказал глава компании ULA Торри Бруно, контракт с SNC станет одним из первых для новейшей ракеты Vulcan Centaur и "дебютным коммерческим стартом". "Мы вас не подведем", - сказал Бруно на конференции по случают достижения контракта, стоимость которого осталась неизвестна.

Глава ULA сообщил, что запуск Dream Chaser станет "вторым сертификационным полетом" для ракеты Vulcan. Между тем он не исключил, что в случае изменений в графике введения ракеты в эксплуатацию полеты может совершить ракета-носитель Atlas-5. "План осуществить все шесть миссий на ракете Vulcan, но Atlas-5 также может быть заменой … Если что-то (непредвиденное) возникнет, мы обеспечим все необходимое, чтобы вы стартовали по мере вашей готовности", - сказал глава ULA. Он сообщил, что Vulcan должна быть готова к полетам в начале 2021 года. Он пояснил, что до этого времени различные части новейшей ракеты будут интегрироваться на ракету Atlas, что позволит испытать Vulcan до начала ее фактических полетов.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли РФ сообщал РИА Новости, что первый запуск американского многоразового крылатого грузового корабля Dream Chaser на МКС планируется в сентябре 2021 года, а вывод корабля на орбиту осуществит ракета-носитель Atlas-5 с российским двигателем РД-180 на первой ступени.

ULA создает Vulcan на смену Atlas-5, первая ступень новейшей РН будет обеспечена жидкостным двигателем BE-4, который разрабатывает компания Blue Origin.