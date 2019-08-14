Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН

ООН, 14 авг - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по запросу Китая по ситуации вокруг Индии и Пакистана пройдет, вероятнее всего, в пятницу, заявила журналистам председательствующая в СБ постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка.

Ранее источник в СБ РИА Новости заявил, что закрытое заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира может пройти в эту пятницу.

"Вероятнее всего, в пятницу. Завтра Совет Безопасности не работает", - сказала Вронецка, отвечая на вопрос о том, пройдет ли встреча в четверг или в пятницу.

Ранее в среду сообщалось, что Китай запросил проведения закрытого заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира. В постпредстве Пакистана также заявляли, что надеются на созыв Совета Безопасности по этому вопросу в скором времени.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.