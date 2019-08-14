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РИА Новости

Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН

23:19 14.08.2019 (обновлено: 23:54 14.08.2019)
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© РИА Новости / Flickr МИД России / Перейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк. Архивное фото
ООН, 14 авг - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по запросу Китая по ситуации вокруг Индии и Пакистана пройдет, вероятнее всего, в пятницу, заявила журналистам председательствующая в СБ постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка.
Ранее источник в СБ РИА Новости заявил, что закрытое заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира может пройти в эту пятницу.
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"Вероятнее всего, в пятницу. Завтра Совет Безопасности не работает", - сказала Вронецка, отвечая на вопрос о том, пройдет ли встреча в четверг или в пятницу.
Ранее в среду сообщалось, что Китай запросил проведения закрытого заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира. В постпредстве Пакистана также заявляли, что надеются на созыв Совета Безопасности по этому вопросу в скором времени.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир – единственный индийский штат, где большинство составляют мусульмане. В штате активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти.
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