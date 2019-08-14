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РИА Новости

В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

22:53 14.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ Кубань
Сотрудник МЧС РФ Кубань
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудник МЧС РФ Кубань. Архивное фото
СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в 20.44 в среду диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о загорании рейсового автобуса в районе села Михайловский перевал. Прибывшие пожарные увидели, что горит весь автобус.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"По уточненной информации, автобус следовал по маршруту Архипо-Осиповка – Таганрог. Всего в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. Предварительно погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В 21.04 спасателям удалось локализовать пожар, а в 21.12 полностью ликвидировать.
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