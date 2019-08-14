В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 20.44 в среду диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о загорании рейсового автобуса в районе села Михайловский перевал. Прибывшие пожарные увидели, что горит весь автобус.

"По уточненной информации, автобус следовал по маршруту Архипо-Осиповка – Таганрог. Всего в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. Предварительно погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.