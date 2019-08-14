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РИА Новости

Китай запросил заседание Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру, сообщил источник

22:50 14.08.2019
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© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
© AP Photo / Julie Jacobson
ООН, 14 авг - РИА Новости. Китай запросил проведения закрытого заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
"Постпредство Китая запросило с опорой на письмо пакистанской стороны проведения закрытого заседания", - сказал собеседник агентства.
Ранее на этой неделе глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру. Куреши также попросил, чтобы в заседании Совбеза позволили участвовать представителю правительства Пакистана.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Тегеран
13 августа, 13:38РИА Новости
Иран потребовал от Индии принять меры по нормализации жизни в Кашмире
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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Джамму и КашмирПакистанКитайИндияВ мире
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