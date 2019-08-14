Китай запросил заседание Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру, сообщил источник

ООН, 14 авг - РИА Новости. Китай запросил проведения закрытого заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.

"Постпредство Китая запросило с опорой на письмо пакистанской стороны проведения закрытого заседания", - сказал собеседник агентства.

Ранее на этой неделе глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру. Куреши также попросил, чтобы в заседании Совбеза позволили участвовать представителю правительства Пакистана.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.