Ростовские спасатели вытащили двухлетнего ребенка, застрявшего между труб

ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Двухлетний ребенок, играя во дворе дома под Ростовом-на-Дону, застрял головой между труб, для его освобождения потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, в среду в хуторе Парамонов Волгодонского района двухлетний ребенок играл во дворе своего дома и застрял головой между труб, родители сами не смогли помочь мальчику и вызвали спасателей.

"Прибывшие незамедлительно пожарные дежурного караула 49 пожарно-спасательной части с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали трубы и помогли малышу", - сообщили в ГУ МЧС.