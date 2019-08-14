Ростовские спасатели вытащили двухлетнего ребенка, застрявшего между труб

ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Двухлетний ребенок, играя во дворе дома под Ростовом-на-Дону, застрял головой между труб, для его освобождения потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
По информации ведомства, в среду в хуторе Парамонов Волгодонского района двухлетний ребенок играл во дворе своего дома и застрял головой между труб, родители сами не смогли помочь мальчику и вызвали спасателей.
"Прибывшие незамедлительно пожарные дежурного караула 49 пожарно-спасательной части с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали трубы и помогли малышу", - сообщили в ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что медицинская помощь ребенку не понадобилась.