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РИА Новости

Ростовские спасатели вытащили двухлетнего ребенка, застрявшего между труб

22:46 14.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Двухлетний ребенок, играя во дворе дома под Ростовом-на-Дону, застрял головой между труб, для его освобождения потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
По информации ведомства, в среду в хуторе Парамонов Волгодонского района двухлетний ребенок играл во дворе своего дома и застрял головой между труб, родители сами не смогли помочь мальчику и вызвали спасателей.
"Прибывшие незамедлительно пожарные дежурного караула 49 пожарно-спасательной части с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали трубы и помогли малышу", - сообщили в ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что медицинская помощь ребенку не понадобилась.
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