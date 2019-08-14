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РИА Новости

На Урале 20 тысяч человек остались без газа из-за повреждения газопровода

22:45 14.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Установка автоматического запорного устройства с дистанционным управлением на газопроводе
Установка автоматического запорного устройства с дистанционным управлением на газопроводе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Почти 20 тысяч человек в городе Полевской Свердловской области остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода, сообщает в среду ГУМЧС по региону.
Сообщение о повреждении на газопроводе высокого давления диаметром 57 миллиметров по улице Красноармейская поступило в среду в 16.40 (14.40 мск).
"Угрозы для населения и окружающей среды нет. В результате без газоснабжения остались 116 многоквартирных жилых домов и 2626 частных жилых домов с населением 19 тысяч человек. Социально значимые объекты в зону отключения не попали", - говорится в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы силами специалистов газовой службы. Ориентировочно газоснабжение планируется восстановить в четверг, уточняет ГУМЧС.
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