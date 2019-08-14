На Урале 20 тысяч человек остались без газа из-за повреждения газопровода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Почти 20 тысяч человек в городе Полевской Свердловской области остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода, сообщает в среду ГУМЧС по региону.

Сообщение о повреждении на газопроводе высокого давления диаметром 57 миллиметров по улице Красноармейская поступило в среду в 16.40 (14.40 мск).

"Угрозы для населения и окружающей среды нет. В результате без газоснабжения остались 116 многоквартирных жилых домов и 2626 частных жилых домов с населением 19 тысяч человек. Социально значимые объекты в зону отключения не попали", - говорится в сообщении.