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РИА Новости

Группа ГАЗ объяснила суть идеи о запрете старых автомобилей

22:38 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМашина на одной из улиц в Ялте
Машина на одной из улиц в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Запрет эксплуатации старых автомобилей в России это проработанное, сверенное с мировым опытом, предложение членов экспертного совета Госдумы, направленное на повышение безопасности перевозок, запрет старых легковых авто для личного пользования отраслевым сообществом никогда не обсуждался, заявила РИА Новости вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.
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Вчера, 11:56РИА Новости
Автоэксперты сочли идею о запрете эксплуатации старых машин неоправданной
"Новость об инициативе Госдумы по запрету эксплуатации старого транспорта вызвала большой резонанс и вместе с тем - огромное количество спекуляций. В итоге разумная идея утонула в неверных трактовках, которые не имеют никакого отношения к действительности. ... Вопрос о необходимости ограничения сроков эксплуатации транспорта родился не сегодня и не вчера, а еще в 2013 году, когда эта мера была введена в отношении автобусов для перевозок детей. К решению этой проблемы подталкивает огромное количество аварий со старыми автобусами, которые уже дышат на ладан, а их продолжают эксплуатировать транспортные перевозчики в погоне за прибылью. А в итоге гибнут люди", - отметила Матвеева.
"Сегодня эту тему свели к спекуляциям в адрес председателя экспертного совета по развитию автомобилестроения Госдумы Альфии Когогиной. Для таких спекуляций нет абсолютно никаких оснований. Более того, они делаются для дискредитации самой идеи, которая уже давно стала нормой в европейских странах, а у нас до сих пор тормозится. ... Запрет эксплуатации старого транспорта – это не личная инициатива Когогиной, а проработанное, сверенное с мировым опытом, коллегиальное предложение. ... И уж тем более никогда не обсуждался на этом совете запрет старых легковых авто для личного пользования", - добавила Матвеева.
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Вчера, 09:36РИА Новости
Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
Группа ГАЗ вместе с другими автопроизводителями является постоянным участником экспертных заседаний, советов, посвященных безопасности транспорта, акцентирует вице-президент ГАЗа. "Фактически, общественная дискуссия социально значимой темы сегодня была направлена в ложную сторону персональной атаки, и я думаю, что это на руку тем, кому не хочется всерьез работать над решением реальной проблемы безопасности транспорта", - считает Матвеева.
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Группа ГАЗРоссияОбщество
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