Пакистан надеется на созыв Совбеза ООН по вопросу Кашмира, сообщил источник

ООН, 14 авг - РИА Новости. В постпредстве Пакистана при ООН надеются на созыв в скором времени Совета безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Джамму и Кашмира, заявил РИА Новости источник в пакистанской миссии.

Ранее на этой неделе глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру. Куреши также попросил, чтобы в заседании Совбеза позволили участвовать представителю правительства Пакистана.

"У нас до сих пор нет никаких сроков, об этом сообщит СБ ООН, но мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.