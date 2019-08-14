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РИА Новости

Пакистан надеется на созыв Совбеза ООН по вопросу Кашмира, сообщил источник

22:25 14.08.2019
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© REUTERS / Mukesh GuptaСотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
© REUTERS / Mukesh Gupta
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019. Архивное фото
ООН, 14 авг - РИА Новости. В постпредстве Пакистана при ООН надеются на созыв в скором времени Совета безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Джамму и Кашмира, заявил РИА Новости источник в пакистанской миссии.
Ранее на этой неделе глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру. Куреши также попросил, чтобы в заседании Совбеза позволили участвовать представителю правительства Пакистана.
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"У нас до сих пор нет никаких сроков, об этом сообщит СБ ООН, но мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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Совет Безопасности ООНМИД Пакистана‎ПакистанООНИндияВ мире
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