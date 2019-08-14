Москвич запер дочь в машине и забыл, где ее припарковал

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Мужчина в Москве оставил машину на парковке прямо с ребенком внутри, однако забыл, где ее припарковал, и заявил об угоне, вспомнить ему помогли полицейские, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, внутри которого находится несовершеннолетняя девочка", - сказал собеседник агентства.