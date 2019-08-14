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РИА Новости

Москвич запер дочь в машине и забыл, где ее припарковал

22:23 14.08.2019 (обновлено: 23:52 14.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Мужчина в Москве оставил машину на парковке прямо с ребенком внутри, однако забыл, где ее припарковал, и заявил об угоне, вспомнить ему помогли полицейские, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, внутри которого находится несовершеннолетняя девочка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, и лишь после опроса потерпевшего выяснилось, что хозяин попросту забыл, где припарковал машину.
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