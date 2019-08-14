Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации.

Накануне американский лидер заявил, что Вашингтон может покинуть ВТО, "если это потребуется". По мнению Трампа, правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" Штатами для собственного обогащения. В частности, президент отметил Китай, с которым США фактически ведут торговую войну.

Как заявил Орешкин, выход США не стал бы фатальным для организации. По мнению министра, такой сценарий даже мог бы дать толчок к реформированию ВТО и совершенствованию правил, переговоры по которым находятся в тупике.

Глава Минэкономразвития также подчеркнул, что США не в первый раз заявляют о возможности выхода из ВТО.

"Если такого рода "напоминания" начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приемы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам", - отметил министр.

Он также акцентировал внимание позиции американских дипломатов в Женеве по ключевому вопросу – функционированию системы разрешения споров.

"Складывается впечатление, что, блокируя нормальную работу апелляционного органа ВТО, американцы создают для себя дополнительные рычаги влияния на своих торговых партнеров, в том числе для того, чтобы подтолкнуть их к принятию выгодных Вашингтону решений по реформированию организации", - заявил Орешкин.