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РИА Новости

Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

22:20 14.08.2019 (обновлено: 22:24 14.08.2019)
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© AFP 2019 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации.
Накануне американский лидер заявил, что Вашингтон может покинуть ВТО, "если это потребуется". По мнению Трампа, правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" Штатами для собственного обогащения. В частности, президент отметил Китай, с которым США фактически ведут торговую войну.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
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Как заявил Орешкин, выход США не стал бы фатальным для организации. По мнению министра, такой сценарий даже мог бы дать толчок к реформированию ВТО и совершенствованию правил, переговоры по которым находятся в тупике.
Глава Минэкономразвития также подчеркнул, что США не в первый раз заявляют о возможности выхода из ВТО.
"Если такого рода "напоминания" начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приемы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам", - отметил министр.
Он также акцентировал внимание позиции американских дипломатов в Женеве по ключевому вопросу – функционированию системы разрешения споров.
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"Складывается впечатление, что, блокируя нормальную работу апелляционного органа ВТО, американцы создают для себя дополнительные рычаги влияния на своих торговых партнеров, в том числе для того, чтобы подтолкнуть их к принятию выгодных Вашингтону решений по реформированию организации", - заявил Орешкин.
Министр также назвал бессмысленным отказ от участия в организации, поскольку для ВТО пока нет эффективной и глобальной альтернативы.
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Максим ОрешкинДональд ТрампВсемирная торговая организацияМинистерство экономического развития РФСШАЭкономика
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