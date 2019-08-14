Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Трехлетняя девочка, пропавшая в Кировском округе Омска, найдена мертвой, говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "ДоброСпас - Омск".
Как сообщается на сайте регионального МВД, трехлетняя девочка ушла со двора частного дома в Кировском округе. Пропажу ребенка обнаружила мама. Около часа девочку искали самостоятельно, потом родные обратились в полицию.
"Найдена. Погибла", - говорится в сообщении поисково-спасательного отряда в соцсети "ВКонтакте". Иных подробностей не приводится.