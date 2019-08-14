Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство

СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.

Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи. Он сам является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда говорит о своей любви к боевым искусствам.

"Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков ... Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство", - рассказал Робертс РИА Новости.

Актер неоднократно посещал Россию и признается, что ему нравится страна.

"Россия - это очень романтично. Она напоминает мне Америку … Мы все любим свою страну. В каждой стране своя прекрасная жизнь", - отметил актер.

Также в 2002 году Эрик Робертс был почетным гостем фестиваля "Кинотавр". "Я был в Сочи на кинофестивале. Тогда я сказал, что Сочи - классное место, надо вернуться сюда. И вот я вернулся", - поделился актер.