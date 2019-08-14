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РИА Новости

Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство

22:05 14.08.2019 (обновлено: 22:19 14.08.2019)
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© РИА НовостиЭрик Робертс
Эрик Робертс
© РИА Новости
Эрик Робертс. Архивное фото
СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.
Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи. Он сам является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда говорит о своей любви к боевым искусствам.
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"Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков ... Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство", - рассказал Робертс РИА Новости.
Актер неоднократно посещал Россию и признается, что ему нравится страна.
"Россия - это очень романтично. Она напоминает мне Америку … Мы все любим свою страну. В каждой стране своя прекрасная жизнь", - отметил актер.
Также в 2002 году Эрик Робертс был почетным гостем фестиваля "Кинотавр". "Я был в Сочи на кинофестивале. Тогда я сказал, что Сочи - классное место, надо вернуться сюда. И вот я вернулся", - поделился актер.
Ранее российское гражданство получили американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, американский актер и продюсер Стивен Сигал, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, американский боксер Рой Джонс-младший, французский актер Жерар Депардье.
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Робертс ЭрикРоссияСША
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