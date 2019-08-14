Россия зафиксировала 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 32 обстрела в Сирии, боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.