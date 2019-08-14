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РИА Новости
Война в Сирии

Россия зафиксировала 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

22:04 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 32 обстрела в Сирии, боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он отметил, что нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоны деэскалации продолжаются.
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"Тринадцатого августа зафиксировано 32 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Харука провинции Хама, Магрет Марза, Суккория провинции Идлиб, Биньямин, Сабикия, Алеппо, Кафр-Хамра, Маканис-Эд-Дувайри, Халаса, провинции Алеппо, Сараф, Кальят-Марза, Ардаш-Даг, Сандран, Айн-Эль-Кантара, Чекурджак, Кермель, Кухбания, Кабух, Айн-Эль-Ашра, Хамрат, Мукатталь, Дахр-Абу-Асад провинции Латакия", - сказал руководитель Центра.
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