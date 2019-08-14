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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Панама разрешит судам Венесуэлы проходить через канал

22:01 14.08.2019
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© РИА Новости / О. Ничипорук / Перейти в фотобанкВид на Панамский канал
Вид на Панамский канал
© РИА Новости / О. Ничипорук
Перейти в фотобанк
МЕИХКО, 14 авг – РИА Новости. Панамский канал несмотря на блокаду США в отношении Венесуэлы будет и в дальнейшем разрешать венесуэльским судам проход этим морским путем, связывающим Атлантический и Тихий океаны, если они будут исполнять необходимые требования и осуществлять платежи, заявил в среду глава администрации канала Хорхе Кихано.
На прошлой неделе вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что венесуэльское судно с 25 тысячами тонн соевого жмыха для производства продуктов питания было задержано в Панамском канале, назвав это прямым влиянием блокады США. Руководство канала заявило, что движение транспорта идет в обычном режиме, и отрицало задержание какого-либо судна.
"У нас есть соглашение о нейтралитете, которое подписали и США. Мы должны действовать, руководствуясь этим (соглашением)", - приводит Рейтер заявление Кихано.
По его словам, Панама не поддастся на давление относительно того, кто должен, а кто нет пользоваться каналом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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Белый дом сообщил 6 августа, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеПанамаВенесуэлаСШАВ мире
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