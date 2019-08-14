В Анапе арестовали дебошира, напавшего на сотрудницу тира

СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Дебошир, напавший на сотрудницу тира в Анапе, заключён под стражу, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

В понедельник в интернете появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина агрессивно себя ведёт по отношению к сотруднице тира и бросает в нее ружье. СМИ сообщали, что у девушки рассечен лоб. Полиция организовала проверку и выяснила личность нападавшего. Также ведомство уточняет, что к ним обратилась и сама пострадавшая.

"В настоящее время он находится в отделении полиции и даёт показания. В настоящее время по решению суда он взят под стражу", - рассказал Рунов.

Ранее полиция поясняла, что дебоширом оказался 39-летний житель Крымского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Наказание по статье предусматривает до двух лет лишения свободы.