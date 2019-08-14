В Анапе арестовали дебошира, напавшего на сотрудницу тира

СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Дебошир, напавший на сотрудницу тира в Анапе, заключён под стражу, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
В понедельник в интернете появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина агрессивно себя ведёт по отношению к сотруднице тира и бросает в нее ружье. СМИ сообщали, что у девушки рассечен лоб. Полиция организовала проверку и выяснила личность нападавшего. Также ведомство уточняет, что к ним обратилась и сама пострадавшая.
"В настоящее время он находится в отделении полиции и даёт показания. В настоящее время по решению суда он взят под стражу", - рассказал Рунов.
Ранее полиция поясняла, что дебоширом оказался 39-летний житель Крымского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Наказание по статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
Также СМИ писали со слов девушки, что родственники мужчины угрожали ей, чтобы она забрала заявление. В полиции РИА Новости сообщили, что такой информацией пока не располагают.