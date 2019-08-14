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РИА Новости

Американский эксперт оценил заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО

21:37 14.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) - просто угрозы, вряд ли он решится на шаг, который будет разрушительным для американской экономики, заявил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.
Ранее Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактически торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.
"Он просто всех стращает, у него такая тактика. Задача – попугать. Я не переживаю на этот счет и надеюсь, что этого не произойдет, поскольку последствия для экономики США были бы разрушительными", - ответил Макдоналд на просьбу РИА Новости прокомментировать недавнее заявление Трампа.
"Многие американские эксперты, как и я, считают, что ослаблять ВТО – не лучшая идея", - заключил он.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Вчера, 18:23РИА Новости
Выход США из ВТО нанес бы ущерб мировой экономике, считает эксперт
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Дональд ТрампВсемирная торговая организацияСШАВ мире
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