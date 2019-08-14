Сокращение рабочей недели не приведет к ожирению, заявили в Госдуме

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Переход на четырёхдневную рабочую неделю не приведёт к массовому ожирению и увеличению людей с невротическими расстройствами: склонных к безделью людей процент невелик, большинство россиян найдут, чем себя занять, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты, высказали мнение, что четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств.

"Категорически не согласен! Честно говоря, даже обидно за то, что россиян записали в лодыри и тунеядцы. Безусловно, какой-то процент таких "элементов" есть в любом обществе. Но большинство, я уверен, люди деятельные и активные. И они найдут, чем заняться в лишний выходной – займутся спортом, будут проводить время с детьми, поедут на дачу или на рыбалку. По крайней мере, меня окружают именно такие", - сказал Огуль РИА Новости.

"Хотим мы этого или нет, а сокращение рабочих часов с развитием научного и технического прогресса произойдет. Это неизбежно. Так же, как в конце 1960-х произошел переход на пятидневную рабочую неделю. Главное, чтобы переход на четырехдневку не привел к уменьшению зарплаты и ухудшению жизни людей", - отметил парламентарий.