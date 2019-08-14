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РИА Новости

Французские таможенники перехватили более тонны кокаина на севере страны

20:56 14.08.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Таможенники перехватили более тонны кокаина в порту города Гавр на севере Франции, сообщил министр госслужбы и госбюджета Жеральд Дарманен.
В коммюнике говорится, что наркотики были обнаружены в ночь на вторник в одном из портовых терминалов Гавра. После проверки груза с пальмовой сердцевиной таможенники обнаружили 15 джутовых мешков, заполненных кокаином.
Общий вес партии составил 1,066 тонны. Наркотики прибыли в Гавр из Эквадора транзитом через бельгийский Антверпен.
Как заявил министр, благодаря операции по изъятию кокаина криминальная группировка, которая занималась его транспортировкой, понесла "чистый убыток" в размере 74 миллионов евро.
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