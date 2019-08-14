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РИА Новости

Глава МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

20:45 14.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на фоне протестов в Гонконге призвал все стороны возобновить диалог, чтобы найти мирное решение кризиса и положить конец эскалации насилия.
Крупные протесты в Гонконге продолжаются с июня, в последние несколько дней протестующие занимали гонконгский аэропорт - один из крупнейших в мире, он был вынужден остановить работу.
"Манифестации в Гонконге продолжаются во все более напряженной обстановке. Эта ситуация внимательно отслеживается Францией совместно с ее партнерами, особенно в Европе. Я призываю все стороны, в частности власти Гонконга, возобновить процесс диалога, чтобы найти мирное решение этого кризиса и положить конец эскалации насилия", - говорится в заявлении Ле Дриана, которое распространила пресс-служба МИД Франции.
Основной закон Гонконга и принцип "одна страна, две системы" гарантируют верховенство закона, уважение прав человека и основных свобод, а также независимость судебной системы, которые являются основополагающими для жителей и экономического процветания Гонконга, сказал французский министр.
"Франция глубоко привержена полному уважению всех этих принципов", - добавил он.
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Протесты в ГонконгеЖан-Ив Ле ДрианФранцияВ мире
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