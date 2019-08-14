Глава МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на фоне протестов в Гонконге призвал все стороны возобновить диалог, чтобы найти мирное решение кризиса и положить конец эскалации насилия.

Крупные протесты в Гонконге продолжаются с июня, в последние несколько дней протестующие занимали гонконгский аэропорт - один из крупнейших в мире, он был вынужден остановить работу.

"Манифестации в Гонконге продолжаются во все более напряженной обстановке. Эта ситуация внимательно отслеживается Францией совместно с ее партнерами, особенно в Европе. Я призываю все стороны, в частности власти Гонконга, возобновить процесс диалога, чтобы найти мирное решение этого кризиса и положить конец эскалации насилия", - говорится в заявлении Ле Дриана, которое распространила пресс-служба МИД Франции.

Основной закон Гонконга и принцип "одна страна, две системы" гарантируют верховенство закона, уважение прав человека и основных свобод, а также независимость судебной системы, которые являются основополагающими для жителей и экономического процветания Гонконга, сказал французский министр.