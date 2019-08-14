Эксперт оценил заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО

БРЮССЕЛЬ, 14 авг - РИА Новости, Мария Князева. США вряд ли выйдут из ВТО, - это не принесет им дополнительных выгод, а в мире будет воспринято как разрушение международных организаций, сказала РИА Новости заместитель директора европейского аналитического центра Bruegel, специализирующегося на экономике, Мария Демерзис (Maria Demerzis).

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.

"Я не думаю, что США будут активно уходить, так как это на самом деле ничего не добавит к тому, чего они хотят, - а именно, проводить двусторонние переговоры, что они и так делают", - прокомментировала Демерзис.

"Отрицательный риск выхода будет велик, так как остальной мир сочтет это как фактическое разрушение Соединенными Штатами многосторонних организаций. На данном этапе нет дополнительной выгоды от таких действий, поскольку они (США - ред.) могут продвигаться по своей торговой повестке дня независимо от ВТО", - добавила эксперт, отвечая на вопрос, почему Штаты, вероятно, предпочтут остаться в организации.

По ее словам, отделение страны от ВТО может привести к эскалации торговых войн. "Если остальной мир не решит по-прежнему работать в рамках ВТО без США, вся система устареет, и в этом случае все будут взаимодействовать с другими на двусторонней основе. Нельзя исключать торговых войн", - отметила она.

Если это произойдет, может появиться потребность в установлении новых глобальных правил, однако в их формировании в этот раз больший вес может получить Китай. "Я думаю, это также может быть причиной, почему США могут не захотеть устранять существующий институциональный уклад", - добавила Демерзис.