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РИА Новости
Культура

Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия

22:34 14.08.2019
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© AP Photo / Invision/ Charles SykesПевица Кристина Агилера на вечеринке Harper's BAZAAR. 7 сентября 2018 года
Певица Кристина Агилера на вечеринке Harper's BAZAAR. 7 сентября 2018 года
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.
Певица 23 августа выпустит цифровую версию оригинального альбома с редкими версиями песен и ремиксами, которую можно будет приобрести на диске с автографом и сертификатом аутентичности, а также на кассете и на виниловой пластинке.
Дебютный альбом, названный ее именем, с хитом Genie in a Bottle певица записала в возрасте 18 лет. Пластинка восемь раз становилась платиновой и позволила Агилере получить свою первую премию "Грэмми" в номинации "лучший новый артист". По всему миру было продано более 14 миллионов копий диска.
Последняя пластинка певицы под названием Liberation вышла в июне 2018 года.
Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии Грэмми. 11 февраля 2007 года
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