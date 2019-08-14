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РИА Новости

Сотрудники "Хитроу" отменили запланированную забастовку

20:24 14.08.2019 (обновлено: 21:29 14.08.2019)
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CC0 / LadyDisdain / Лондонский аэропорт Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу
CC0 / LadyDisdain /
Лондонский аэропорт Хитроу . Архивное фото
ЛОНДОН, 14 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Сотрудники крупнейшего лондонского аэропорта "Хитроу" отменили забастовку, запланированную на 23 и 24 августа, и начали голосование по новому предложению об оплате труда с работодателем. Об этом в среду сообщил профсоюз Unite the Union, представляющий интересы работников аэропорта.
Профсоюз уточнил, в настоящее время проводится закрытое голосование более 4 тысяч сотрудников аэропорта по новому предложению по оплате труда, полученному от руководства "Хитроу". Ожидается, что голосование завершится 2 сентября.
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"Забастовка, запланированная на 23-24 августа, приостановлена для проведения голосования", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники "Хитроу" планировали провести забастовки 4-5 августа, однако, получив новое предложение по оплате от руководства воздушной гавани, отменили протестные акции.
Персонал аэропорта "Хитроу" недоволен тем, что труд выполняющих одну и ту же работу сотрудников оплачивается по-разному. Долгое время профсоюзы требовали повысить уровень оплаты труда и выровнять его, однако администрация отказывалась. Также раздражение профсоюза вызвало значительное повышение зарплат руководителям аэропорта.
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