"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"

Японские путешественники на мотоциклах "Урал" в заповеднике "Кедровая падь", входящий в состав "Земли леопарда"

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Старейший заповедник Дальнего Востока "Кедровая падь" посетили путешественники из Японии на мотоциклах "Урал", Старейший заповедник Дальнего Востока "Кедровая падь" посетили путешественники из Японии на мотоциклах "Урал", сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Туристы прибыли в заповедник во время мотопробега. Энтузиасты на мотоциклах "Урал" посетили Владивосток и его окрестности, осмотрели остров Русский.

В заказнике "Кедровая падь", природа которого охраняется уже более 100 лет, для гостей провели экскурсию: рассказали об уникальных лесах юго-западного Приморья и самом загадочном леопарде планеты.

До начала своего маршрута гости добрались на мотоциклах, не заезжая при этом на транспорте вглубь леса, чтобы не создавать лишнего беспокойства для диких животных.

© ФГБУ "Земля леопарда" Японские путешественники на мотоциклах "Урал" в заповеднике "Кедровая падь", входящий в состав "Земли леопарда" © ФГБУ "Земля леопарда" Японские путешественники на мотоциклах "Урал" в заповеднике "Кедровая падь", входящий в состав "Земли леопарда"

"С каждым годом интерес к нашей территории растет не только среди жителей России, но и среди иностранцев, – подчеркнул Антон Ганзевич, сотрудник отдела туризма и рекреации ФГБУ "Земля леопарда". – Каждый турист с собой забирает только положительные эмоции, и никто не остается равнодушным".