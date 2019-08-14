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РИА Новости
Туризм

"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"

23:51 14.08.2019
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© ФГБУ "Земля леопарда"Японские путешественники на мотоциклах "Урал" в заповеднике "Кедровая падь", входящий в состав "Земли леопарда"
Японские путешественники на мотоциклах Урал в заповеднике Кедровая падь, входящий в состав Земли леопарда
© ФГБУ "Земля леопарда"
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Старейший заповедник Дальнего Востока "Кедровая падь" посетили путешественники из Японии на мотоциклах "Урал", сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Туристы прибыли в заповедник во время мотопробега. Энтузиасты на мотоциклах "Урал" посетили Владивосток и его окрестности, осмотрели остров Русский.
В заказнике "Кедровая падь", природа которого охраняется уже более 100 лет, для гостей провели экскурсию: рассказали об уникальных лесах юго-западного Приморья и самом загадочном леопарде планеты.
До начала своего маршрута гости добрались на мотоциклах, не заезжая при этом на транспорте вглубь леса, чтобы не создавать лишнего беспокойства для диких животных.
© ФГБУ "Земля леопарда"Японские путешественники на мотоциклах "Урал" в заповеднике "Кедровая падь", входящий в состав "Земли леопарда"
Японские путешественники на мотоциклах Урал в заповеднике Кедровая падь, входящий в состав Земли леопарда
© ФГБУ "Земля леопарда"
Японские путешественники на мотоциклах "Урал" в заповеднике "Кедровая падь", входящий в состав "Земли леопарда"
"С каждым годом интерес к нашей территории растет не только среди жителей России, но и среди иностранцев, – подчеркнул Антон Ганзевич, сотрудник отдела туризма и рекреации ФГБУ "Земля леопарда". – Каждый турист с собой забирает только положительные эмоции, и никто не остается равнодушным".
В пресс-службе заповедника уточняют, что богатство местной флоры и фауны не имеет себе равных во всем регионе. "Здесь соседствуют тайга и джунгли: привычная в северных широтах ель растет рядом с амурским виноградом, а по одной тропе гуляют бурый медведь и редчайший дальневосточный леопард", - уточняют эксперты, напоминая, что с 2012 года заповедник "Кедровая падь" входит в состав объединенной дирекции ФГБУ "Земля леопарда".
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