На Урале при пожаре на медеплавильном комбинате пострадал человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Возгорание произошло в одном из цехов медеплавильного комбината в городе Карабаш Челябинской области, один человек госпитализирован, сообщает региональное министерство здравоохранения.

"В Карабаше на медеплавильном комбинате произошло ЧП. Один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии, к нему выехали комбустиологи (специалисты по тяжёлым ожогам - ред.) областного ожогового центра, чтобы провести консультацию и отследить состояние", – говорится в сообщении.