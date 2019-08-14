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РИА Новости

На Урале при пожаре на медеплавильном комбинате пострадал человек

20:13 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Возгорание произошло в одном из цехов медеплавильного комбината в городе Карабаш Челябинской области, один человек госпитализирован, сообщает региональное министерство здравоохранения.
"В Карабаше на медеплавильном комбинате произошло ЧП. Один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии, к нему выехали комбустиологи (специалисты по тяжёлым ожогам - ред.) областного ожогового центра, чтобы провести консультацию и отследить состояние", – говорится в сообщении.
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По данным областного главка МЧС, возгорание в металлургическом цехе произошло в 15.12 мск, в 16.22 мск пожар был ликвидирован.
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МЧСКарабашЧелябинская областьПроисшествия
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