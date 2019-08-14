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РИА Новости

В Мюнхене в квартире пропавших россиянок нашли кровь, сообщили СМИ

20:13 14.08.2019
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© AFP 2019 / Roberto PfeilНемецкие полицейские
Немецкие полицейские
© AFP 2019 / Roberto Pfeil
Немецкие полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Кровь нашли в квартире пропавших в середине июля россиянок, следы взлома отсутствуют, сообщает издание Bild.
Ранее на пресс-конференции представители правоохранительных органов Германии сообщили, что полиция ФРГ обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля двух гражданок России. Грязезащитный коврик находился далеко от дороги в чаще леса. Рядом с ним нашли также ковер из квартиры, заявил глава комиссии по расследованию убийства Йозеф Виммер. Основным подозреваемым по-прежнему остается муж пропавшей россиянки Марии, пока он не высказался по делу.
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По информации Bild, кровь женщин была также обнаружена в их квартире. Кроме того, издание сообщает, что в квартире не было признаков взлома.
Российское посольство в Берлине 18 июля сообщило, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Как сообщали СМИ со ссылкой на полицию, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14.00 (15.00 мск), собираясь пройтись по магазинам, с тех пор они не выходили на связь с близкими. По словам представителя полиции, в отношении задержанного ранее мужа пропавшей Марии Романа Х. был издан ордер на арест в связи с подозрениями в совершении убийства без отягчающих обстоятельств. Как ранее сообщал таблоид Bild, Мария и Роман Х. поженились в российском консульстве.
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ГерманияМюнхенВ мире
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