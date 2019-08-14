В Мюнхене в квартире пропавших россиянок нашли кровь, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Кровь нашли в квартире пропавших в середине июля россиянок, следы взлома отсутствуют, сообщает издание Кровь нашли в квартире пропавших в середине июля россиянок, следы взлома отсутствуют, сообщает издание Bild

Ранее на пресс-конференции представители правоохранительных органов Германии сообщили, что полиция ФРГ обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля двух гражданок России. Грязезащитный коврик находился далеко от дороги в чаще леса. Рядом с ним нашли также ковер из квартиры, заявил глава комиссии по расследованию убийства Йозеф Виммер. Основным подозреваемым по-прежнему остается муж пропавшей россиянки Марии, пока он не высказался по делу.

По информации Bild, кровь женщин была также обнаружена в их квартире. Кроме того, издание сообщает, что в квартире не было признаков взлома.