Трамп заявил о росте инвестиций в США

В последнее время доллар растет, а доходность американских государственных облигаций держится на рекордно низком уровне, что показывает очень большой спрос. Опасения инвесторов различны и касаются возможной рецессии в Германии, продолжающейся торговой войны между США и КНР, геополитической нестабильности из-за напряженности в Ормузском проливе, где усиливается противостояние США и Ирана. В самих США перспективы экономического роста остаются неясными, хотя ФРС не прогнозирует спада экономики в ближайшее время.