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РИА Новости

Трамп заявил о росте инвестиций в США

20:09 14.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние события на рынках, заявив, что инвесторы увеличивают вложения в США, поскольку хотят стабильности.
"Огромные суммы денег текут в Соединенные Штаты. Люди хотят безопасности!" - написал Трамп в Twitter.
В последнее время доллар растет, а доходность американских государственных облигаций держится на рекордно низком уровне, что показывает очень большой спрос. Опасения инвесторов различны и касаются возможной рецессии в Германии, продолжающейся торговой войны между США и КНР, геополитической нестабильности из-за напряженности в Ормузском проливе, где усиливается противостояние США и Ирана. В самих США перспективы экономического роста остаются неясными, хотя ФРС не прогнозирует спада экономики в ближайшее время.
Аналогичная картина наблюдалась в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Несмотря на то, что кризис начался с финансовой системы США, инвесторы осуществляли рекордные вложения в доллар и облигации американского минфина, которые оставались наиболее надежными из имеющихся вариантов для вложений.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Вчера, 16:35РИА Новости
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Дональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАВ мире
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