Техас примет меры против экстремизма после стрельбы в Эль-Пасо

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Техаса Грэг Эббот распорядился принять неотложные меры по борьбе с экстремизмом после гибели 22 человек при стрельбе в Эль-Пасо, говорится в заявлении пресс-службы губернатора.

"Губернатор Грэг Эббот сегодня ... создал рабочую группу по внутреннему терроризму после стрельбы в Эль-Пасо, чтобы бороться с подобными актами ненависти и экстремизмом в Техасе. Группа экспертов проанализирует и предоставит рекомендации относительно того, какую стратегию выбрать, чтобы помочь правоохранительным органам защитить (население) от терактов", - говорится в заявлении.

Также Эббот распорядился, чтобы местное управление общественной безопасности расширило оценку угроз, увеличило число специальных агентов и организовало новые полицейские подразделения для борьбы с потенциальными угрозами.