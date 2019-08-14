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РИА Новости

В ДНР заявили, что украинские силовики в среду обстреляли окраины Горловки

20:04 14.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждены два жилых дома, жертв нет.
"Сегодня в 18.30 (совпадает с мск- ред.) вооруженные формирования Украины обстреляли Горловку. Противник вел огонь со стороны Дзержинска в направлении Горловки, поселка шахты имени Гагарина с применением станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела зафиксировано повреждение кровли жилого дома", - сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько заявил, что силовики ведут обстрел другой части окраин города. "Поселок Зайцево, улица Рыбалко 214 - попадание, вылетели стекла, посечена крыша. Дом жилой, хозяйка не пострадала, обстрел продолжается", - сообщил Приходько журналистам.
В представительстве ДНР в СЦКК назвали данные факты грубейшим нарушением действующего перемирия и призвали мониторинговую миссию ОБСЕ отреагировать на них. "Призываем СММ ОБСЕ выступить с активной позицией по вопросу недопустимости совершения военных преступлений на территории Донбасса, влекущих за собой последствия для мирного населения, а также зафиксировать последствия обстрела и отразить в своих отчетах", - заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
13 августа, 20:10РИА Новости
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Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕДНРИван ПриходькоОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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