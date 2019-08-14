В ДНР заявили, что украинские силовики в среду обстреляли окраины Горловки

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждены два жилых дома, жертв нет.

"Сегодня в 18.30 (совпадает с мск- ред.) вооруженные формирования Украины обстреляли Горловку. Противник вел огонь со стороны Дзержинска в направлении Горловки, поселка шахты имени Гагарина с применением станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела зафиксировано повреждение кровли жилого дома", - сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько заявил, что силовики ведут обстрел другой части окраин города. "Поселок Зайцево, улица Рыбалко 214 - попадание, вылетели стекла, посечена крыша. Дом жилой, хозяйка не пострадала, обстрел продолжается", - сообщил Приходько журналистам.

В представительстве ДНР в СЦКК назвали данные факты грубейшим нарушением действующего перемирия и призвали мониторинговую миссию ОБСЕ отреагировать на них. "Призываем СММ ОБСЕ выступить с активной позицией по вопросу недопустимости совершения военных преступлений на территории Донбасса, влекущих за собой последствия для мирного населения, а также зафиксировать последствия обстрела и отразить в своих отчетах", - заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.