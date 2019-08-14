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РИА Новости

Новый президент Литвы выступил против "Северного потока — 2"

20:00 14.08.2019 (обновлено: 20:16 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".
Политик заявил, что проект якобы несет опасность для диверсификации энергопоставок в Евросоюз. Также Науседа отметил, что Киев опасается возможной потери транзита российского газа.
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
11 августа, 08:00РИА Новости
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
"Госпожа Меркель согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать", — цитирует политика Sputnik Литва
Науседа вступил в должность в президента месяц назад. Ранее этот пост занимала Даля Грибаускайте, которая также критиковала энергетический проект.

"Северный поток – 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Германия и Австрия поддерживают российский проект, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива. Также за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
8 августа, 15:25РИА Новости
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Литва, Латвия и Польша критикуют "Северный поток – 2", называя проект политически мотивированным. Кроме того, против строительства выступает Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу. Более того, в американском конгрессе подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против участников проекта.
В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала возможные санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Ангела МеркельЕвропаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Кого волнует мнение представителя страны, которая вообще не имеет отношение к транзиту
14 августа, 20:23
EEdritik
3101003
Свежевылупленный русофоб.
14 августа, 20:12
Муля не нервируй
2730001
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