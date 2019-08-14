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РИА Новости

США отвергли обвинения, что за протестами в Гонконге стоят иностранные силы

19:47 14.08.2019 (обновлено: 19:49 14.08.2019)
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© REUTERS / Issei KatoАкция протеста в аэропорту Гонконга
Акция протеста в аэропорту Гонконга
© REUTERS / Issei Kato
Акция протеста в аэропорту Гонконга. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США категорически отвергают обвинения в том, что за протестами в Гонконге стоят иностранные силы, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.
"Мы категорически отвергаем ложное обвинение, что иностранные силы стоят за протестами. Продолжающееся разрушение автономии Гонконга ставит под угрозу его давно установленный особый статус в международных делах", - отметил представитель госдепа.
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Ранее Трамп в Twitter написал, что американская разведка сообщила, что китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом, и призвал всех к спокойствию.
Пекин обвиняет Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Китая. Как заявили РИА Новости в МИД КНР после публикаций твитов Трампа, Китай ещё раз настоятельно призывает США не вмешиваться в дела Гонконга.
Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов. В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.
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МИД Китая вновь призвал США "не совать нос в дела Гонконга"
Напряжение усилило заявление представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Акция протеста в аэропорту Гонконга
Вчера, 14:28Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт о протестах в Гонконге: многие жители не поддерживают "бузотеров"МИД Китая вновь призвал США "не совать нос в дела Гонконга". В эфире радио Sputnik руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев прокомментировал ситуацию.
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