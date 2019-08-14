США отвергли обвинения, что за протестами в Гонконге стоят иностранные силы

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США категорически отвергают обвинения в том, что за протестами в Гонконге стоят иностранные силы, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Мы категорически отвергаем ложное обвинение, что иностранные силы стоят за протестами. Продолжающееся разрушение автономии Гонконга ставит под угрозу его давно установленный особый статус в международных делах", - отметил представитель госдепа.

Ранее Трамп в Twitter написал, что американская разведка сообщила, что китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом, и призвал всех к спокойствию.

Пекин обвиняет Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Китая. Как заявили РИА Новости в МИД КНР после публикаций твитов Трампа, Китай ещё раз настоятельно призывает США не вмешиваться в дела Гонконга.

Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов. В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.

Напряжение усилило заявление представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".