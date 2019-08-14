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РИА Новости

Суд в Красноярске вынес приговор киллеру, убившему продавца пылесосов

19:46 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Исполнитель убийства в 2013 году в Красноярске продавца пылесосов "Кирби" и один из его пособников приговорены к заключению в колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
"Собранные следственными органами... доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Шелехова Иркутской области, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество убийству по найму), и 36-летнему жителю поселка Каменска Кабанского района Республики Бурятия, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (совершение убийства по найму)", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, в 2013 году в Красноярске был убит 38-летний мужчина, занимавшийся продажей пылесосов "Кирби". Партнер погибшего решил завладеть их совместным бизнесом и обратился к своему знакомому – 25-летнему жителю города Иркутска, заказав убийство за деньги. Знакомый согласился и в свою очередь с данным предложением обратился к своим знакомым – 31-летнему жителю поселка Каменска Республики Бурятия, 27-летнему жителю города Шелехова Иркутской области и 21-летнему жителю города Иркутска. В течение нескольких дней они следили за предпринимателем на территории Красноярска, а 31 октября 2013 года один из них, при пособничестве остальных, убил его ножом у здания офиса фирмы.
Долгое время все фигуранты уголовного дела скрывались от следствия. В 2017 году их местонахождение удалось установить. В отношении троих уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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"Приговорами суда 33-летнему жителю города Шелехова назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 36-летнему жителю поселка Каменска назначено наказание в виде 9,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФРоссияКрасноярскПроисшествия
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