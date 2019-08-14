Суд в Красноярске вынес приговор киллеру, убившему продавца пылесосов

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Исполнитель убийства в 2013 году в Красноярске продавца пылесосов "Кирби" и один из его пособников приговорены к заключению в колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные следственными органами... доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Шелехова Иркутской области, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество убийству по найму), и 36-летнему жителю поселка Каменска Кабанского района Республики Бурятия, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (совершение убийства по найму)", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, в 2013 году в Красноярске был убит 38-летний мужчина, занимавшийся продажей пылесосов "Кирби". Партнер погибшего решил завладеть их совместным бизнесом и обратился к своему знакомому – 25-летнему жителю города Иркутска, заказав убийство за деньги. Знакомый согласился и в свою очередь с данным предложением обратился к своим знакомым – 31-летнему жителю поселка Каменска Республики Бурятия, 27-летнему жителю города Шелехова Иркутской области и 21-летнему жителю города Иркутска. В течение нескольких дней они следили за предпринимателем на территории Красноярска, а 31 октября 2013 года один из них, при пособничестве остальных, убил его ножом у здания офиса фирмы.

Долгое время все фигуранты уголовного дела скрывались от следствия. В 2017 году их местонахождение удалось установить. В отношении троих уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.