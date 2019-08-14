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РИА Новости

Иран в 2021 году сможет экспортировать нефть, минуя Ормузский пролив

19:45 14.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА/ТЕГЕРАН, 14 авг - РИА Новости. Строительство нефтяного трубопровода, который позволит Ирану транспортировать до 1 миллиона баррелей нефти в сутки с территории у восточной части Персидского залива прямиком в порт в Оманском заливе, минуя Ормузский пролив, будет завершено в 2021 году, сообщает информационное агентство Tansim со ссылкой на главу Petroleum Engineering and Development Co. Турадж Дехгани.
По его словам, длина нефтепровода составит 1000 километров, он пройдет по суше и свяжет нефтяной терминал Гуре, расположенный вблизи провинции Бушер у восточной части Персидского залива, с портом Джаск на юге Ирана. Стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда долларов.
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"Возможность экспорта первой партии сырой иранской нефти (по суше - ред.) к востоку от Ормузского пролива появится в конце 1399 года (до конца марта 2021 года - ред.)", - цитирует агентство Дехгани.
В последнее время ситуация в Ормузском проливе обострилась из-за нападений на танкеры и разговоров о сопровождении торговых судов военными. Поэтому актуальность проекта нефтепровода "Гуре-Джаск", который позволит Ирану обеспечить экспорт своей нефти в обход Ормузского пролива, в текущей ситуации усилилась.
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