США обеспокоены сообщениями о движении китайских военных у границ Гонконга

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США крайне обеспокоены сообщениями о движении китайских военных у Гонконга, призывают стороны воздерживаться от насилия, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

Ранее Трамп привел данные американской разведки о том, что китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом. "Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!" - написал он.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о движении военных Китая вдоль границы с Гонконгом. Соединенные Штаты решительно призывают Пекин придерживаться своих обязательств по Объединенной китайско-британской декларации, в рамках которых Гонконг имеет высокую степень автономии", - сказал собеседник.

Во внешнеполитическом ведомстве США также "настоятельно призывали все стороны воздерживаться от насилия". "Мы призываем Китай и все стороны в Гонконге искать решение, которое уважает свободу Гонконга и высокую степень автономии Гонконга. Мы осуждаем насилие и настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность, но по-прежнему решительно поддерживаем свободу выражения мнений и свободу мирных собраний в Гонконге", - заявили в госдепе.

В течение двух дней администрация аэропорта была вынуждена отменить сотни рейсов, после того как антиправительственные демонстранты оккупировали залы прилетов и вылетов. Во вторник ночью между полиций и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.

Напряжение усилило заявление представителя канцелярии китайского Госсовета по делам Гонконга и Макао Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".