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РИА Новости

США обеспокоены сообщениями о движении китайских военных у границ Гонконга

19:44 14.08.2019 (обновлено: 20:17 14.08.2019)
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© REUTERS / Tyrone SiuПротестующие в Гонконге, Китай
Протестующие в Гонконге, Китай
© REUTERS / Tyrone Siu
Протестующие в Гонконге, Китай. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США крайне обеспокоены сообщениями о движении китайских военных у Гонконга, призывают стороны воздерживаться от насилия, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее Трамп привел данные американской разведки о том, что китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом. "Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!" - написал он.
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
Вчера, 16:33РИА Новости
Иностранные пассажиры в Гонконге поделились мнением о протестах в аэропорту
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о движении военных Китая вдоль границы с Гонконгом. Соединенные Штаты решительно призывают Пекин придерживаться своих обязательств по Объединенной китайско-британской декларации, в рамках которых Гонконг имеет высокую степень автономии", - сказал собеседник.
Во внешнеполитическом ведомстве США также "настоятельно призывали все стороны воздерживаться от насилия". "Мы призываем Китай и все стороны в Гонконге искать решение, которое уважает свободу Гонконга и высокую степень автономии Гонконга. Мы осуждаем насилие и настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность, но по-прежнему решительно поддерживаем свободу выражения мнений и свободу мирных собраний в Гонконге", - заявили в госдепе.
В течение двух дней администрация аэропорта была вынуждена отменить сотни рейсов, после того как антиправительственные демонстранты оккупировали залы прилетов и вылетов. Во вторник ночью между полиций и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.
Акция протеста в аэропорту Гонконга
Вчера, 14:28Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт о протестах в Гонконге: многие жители не поддерживают "бузотеров"МИД Китая вновь призвал США "не совать нос в дела Гонконга". В эфире радио Sputnik руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев прокомментировал ситуацию.
Напряжение усилило заявление представителя канцелярии китайского Госсовета по делам Гонконга и Макао Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".
Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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